Prima l’Elrow e poi i Rammstein. Mentre si spera per i Maneskin

Elrow Town (8 giugno) e i Rammstein (21 luglio) sono i due appuntamenti che seguiranno il concerto degli Ac/Dc alla Rcf Arena. Almeno per quanto riguarda l’ufficialità. Perché la prossima estate sembra promettere un cartellone di grande richiamo all’Arena reggiana, tra cui parrebbero brillare anche i Måneskin. Anche se per la band italiana le trattative sono ancora in corso e nulla è certo.

Anche l’autunno sembra avere sorprese in serbo. Ma intanto si rimane in attesa del mirabolante festival spagnolo che approda a Reggio Emila con l’intento di alzare l’asticella portando il suo show più grande e immersivo. Ed è così che Elrow Town sfilerà sabato 8 giugno (quando le urne per le elezioni europee e amministrative saranno aperte) lungo il boulevard della RCF Arena. Un festival a tema di ben 12 ore, che promette al pubblico un’esperienza straordinaria grazie alla presenza di 5 palchi, performance teatrali, giochi, spettacoli, collaborazioni speciali, collettivi creativi, piu` di 40 dj e oltre 200 performer. Un evento spettacolare che farà da richiamo per oltre 25mila clubbers.

E ancora, dopo lo straordinario successo ottenuto allo Stadio Olimpico di Torino nel 2022 e allo Stadio Euganeo di Padova a luglio, i Rammstein tornano in Italia. La band industrial metal tedesca si prepara a infiammare il palco della RCF Arena, il 21 luglio, con quella che si preannuncia essere la data più attesa della stagione open air italiana.

s.bon.