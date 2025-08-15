Prima offeso, poi rapinato. Denunciati cinque giovani. Tre di loro sono minorenni

Prima lo avrebbero preso in giro sull’autobus e poi, quando la vittima è scesa alla fermata successiva, sarebbero scesi e lo avrebbero aggredito con una bottigliata in testa, rubandogli il cellulare e altri effetti personali. Sarebbe questa la rapina messa a segno da un gruppetto di giovanissimi (due diciottenni e tre minori di 17 anni), presunti aguzzini di un 19enne.

Non contenta, la ’gang’ si sarebbe anche vantata sui social di quanto accaduto, pubblicando un video dove si vede sia loro che gli oggetti rubati all’altro ragazzo. Immagini che assieme ai video della sorveglianza a bordo del bus e al riconoscimento effettuato dalla vittima, hanno dato l’impulso decisivo alle indagini dei carabinieri. I cinque ragazzi sono stati quindi denunciati denunciato per il reato di concorso in rapina aggravata.

Il fatto risale allo scorso mese di luglio quando il 19enne, a bordo di un autobus in servizio di linea urbana, è stato improvvisamente avvicinato da un gruppo di ragazzi. Senza apparente motivo, questi avrebbero iniziato ad insultarlo e a dargli fastidio, prendendo il suo cappello per poi intimargli di scendere giù dall’autobus.

A seguito delle loro provocazioni, la vittima ha deciso di scendere alla successiva fermata e una volta in strada sarebbe stato aggredito fisicamente dagli stessi ragazzi che lo avevano infastidito sull’autobus. Nello specifico uno di loro lo avrebbe aggredito colpendolo sulla testa con una bottiglia di vetro e il 19enne dopo essere stato spinto è caduto a terra. Approfittando della sua condizione di vulnerabilità, il giovane sarebbe poi stato colpito dal gruppo di ragazzi con calci e pugni. Dopo averlo aggredito fisicamente, i cinque hanno preso il suo cellulare e alcuni suoi accessori d’abbigliamento per poi allontanarsi velocemente, lasciando la vittima dolorante in strada.

Le indagini dei carabinieri, supportate dalle immagini estrapolate dalle telecamere dell’autobus e dal riconoscimento diretto, hanno permesso di identificare in breve tempo i presunti autori e deferirli alle competenti autorità giudiziarie. Un ulteriore elemento che ha portato all’individuazione dei cinque presunti autori è stato un video da loro postato su un social che li ritraeva tutti insieme, mentre orgogliosamente mostravano il cellulare e gli effetti rapinati al 19enne. I frame del video acquisiti dai carabinieri si sono rivelati importanti per raccogliere ulteriori elementi di presunta responsabilità a carico dei cinque giovani che venivano quindi identificati e denunciati: i due maggiorenni alla Procura reggiana e gli altri tre alla Procura del Tribunale per i minorenni di Bologna.