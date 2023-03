Prima tappa nel Reggiano della rassegna Crossroads: a Casalgrande c’è Enrico Pieranunzi

Stasera alle 21,15 prende il via nel Reggiano la rassegna di concerti di Crossroads, con il teatro di Casalgrande che ospita il live di Enrico Pieranunzi, impegnato al pianoforte con "Play Gersghwin" insieme a Gabriele Pieranunzi (violino), Gabriele Mirabassi (clarinetto). Enrico Pieranunzi è un pianista dagli ampi orizzonti, attratto dal jazz più puro, dalla musica classica, oltre che dalla sovrapposizione dei due generi. Ha frequentato pure la canzone popolare, rivista in chiave autoriale. Come si ascolta nel cd "Play Gershwin", il pianista affronta l’impossibile nel trascrivere e rielaborare le pagine gershwiniane. Con "An American in Paris" e "Rhapsody in Blue" si confronta con le versioni orchestrali piuttosto che con le riduzioni pianistiche originali, adattandole all’insolito organico del trio pianoforte-violino-clarinetto. Il fratello Gabriele e il clarinettista Gabriele Mirabassi lo accompagnano in questa avventura cameristica.