Prima trasloca l’atletica "Nessuno sport senza casa"

"Supera ci ha presentato il progetto nel 2021, però le abbiamo fatto le pulci per due anni, per verificare che non avesse gonfiato o sottostimato i costi dell’investimento".

Raffaella Curioni è assessora allo sport e assicura che il Comune non ha lasciato nulla al caso prima di assegnare, come svelato dal Carlino già a metà febbraio (grafica in basso), alla società spagnola il progetto di via Melato: "Bisogna ringraziare i tecnici che hanno studiato l’organizzazione del quartiere, la sostenibilità dell’intervento e delle tariffe concordate per renderlo fruibile". Le tempistiche sono state pensate con attenzione: "Nessuno sport resterà senza casa, i lavori inizieranno quando l’atletica avrà pronto il nuovo stadio in via Marro". Il project financing si spiega con un dato significativo: "Le spese complessive per la manutenzione dell’impianto odierno sarebbero state comunque di circa 12 milioni di euro".

Il sindaco Luca Vecchi definisce l’intervento "grosso e importante, l’ennesima dimostrazione della volontà comunale di migliorare costantemente il patrimonio impiantistico sportivo. Siamo partiti con la ristrutturazione del palazzetto, poi il nuovo stadio dell’atletica, questo progetto e il milione di euro che siamo riusciti a ricavare dal Pnrr per il Mirabello: l’offerta cresce fortemente in termini sia qualitativi che quantitativi. E lo ripeterò allo sfinimento: questa è e continuerà ad essere una piscina pubblica".

Paolo Gandolfi, direttore dell’area di sviluppo territoriale, spiega che la compagnia spagnola con sede a La Coruna è un partner al di sopra di ogni sospetto: "Supera gestisce più di 40 impianti in Spagna, Portogallo e altri paesi europei. La loro proposta non è estemporanea ma figlia dell’esperienza: sono abituati a costruire e gestire gli impianti con efficienza". La collocazione è strategica: "Supera ha scelto via Melato perché è facilmente accessibile sia dalla viabilità esterna dei comuni limitrofi che dai reggiani, che possono venire coi mezzi, a piedi o in bici. Il traffico su viale del Partigiano non aumenterà, gli orari dei clienti non dovrebbero essere quelli di punta e si spostano anche tutti i reggiani diretti alle piste di atletica". L’architetto ha poi sottolineato il ritorno di via Melato a un’antica funzione: "Penso agli anni Ottanta, quando era scoperta e ci si andava per passare le giornate insieme agli amici, divertirsi o leggere un libro. Nel 2027 la piscina ritornerà alle origini, in questo senso".

Mauro Rozzi, presidente della Fondazione per lo sport, ha grande fiducia nel futuro impianto: "Oggi in via Melato si allenano 12 società sportive, con tante discipline differenti (pallanuoto, salvataggio e tuffi solo per dirne alcune. Con loro c’è un dialogo costante, modalità e tempistiche del progetto saranno concordate con loro. La nuova piscina olimpionica poi avrà due ponti mobili, per accorciare alcune corsie o l’intera piscina per sport che lo richiedono, come la pallanuoto.

Tommaso Vezzani