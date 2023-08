Primaria di Canali, parte un cantiere

Un cantiere sarà aperto nelle prossime ore alla scuola elementare Tassoni di Canali, che fa parte dell’istituto comprensivo S. Pertini 1.

"Durante l’estate abbiamo fatto sopralluoghi nei diversi plessi, come prassi – spiega l’assessore Raffaella Curioni –. A fine giugno abbiano notato un ammaloramento di una trave del sottotetto e abbiamo chiesto una relazione alla ditta competente. È emerso che è necessario intervenire e il lavoro deve essere fatto completamente. Non c’era il rischio crollo, assolutamente, ma l’intervento era necessario e urgente".

I lavori partiranno dunque la prossima settimana.

"Abbiamo messo in campo risorse straordinarie – continua Curioni – e con la dirigente scolastica abbiamo fissato un incontro per dare i tempi del cantiere, i lavori e la riorganizzazione alle famiglie coinvolte. Al momento non sappiamo se durante i lavori dovranno uscire delle classi e quante. Va fatto un ragionamento di convivenza con un cantiere, più che altro per non disturbare le lezioni".

In caso in cui la convivenza sia insostenibile "metteremo a disposizione un trasporto per i bimbi fino alla scuola di Fogliano, che potrebbe essere il plesso prescelto. Il 22 agosto, comunque, abbiamo già fissato l’incontro per confrontarci e daremo tutte le informazioni ai genitori".