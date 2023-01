Primarie Pd, Bonaccini convince quasi tutti i sindaci reggiani

di Daniele Petrone Stanno tutti o quasi con Bonaccini i sindaci reggiani del Pd. A un mese e mezzo dalle primarie (anche se proprio in queste ore si discute di uno slittamento dal 19 al 26 febbraio per evitare concomitanze con le Regionali di Lazio e Lombardia) per stabilire chi competerà per la segreteria nazionale del partito, si delineano gli schieramenti. Quella del nostro territorio è una fotografia geopolitica di conquista importante per i Dem perché tre dei quattro candidati hanno raccolto le loro fortune proprio in Emilia-Romagna; a parte Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini è modenese ed è governatore della Regione, mentre Elly Schlein è la sua vicepresidente, infine l’ex ministro Paola De Micheli è una piacentina doc. Chi fa incetta di consensi a Reggio è però Bonaccini, il grande favorito per diventare leader del Partito Democratico. Dalla sua parte ci sono i parlamentari Andrea Rossi e Ilenia Malavasi, così come l’assessore regionale Alessio Mammi, i consiglieri regionali Andrea Costa e Ottavia Soncini così come il segretario provinciale Massimo Gazza. La promessa di portare i primi cittadini e gli enti locali ad avere più voce nella direzione Dem, ha fatto proseliti. Sono tantissimi gli amministratori così come assessori e consiglieri comunali che...