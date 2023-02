Primarie Pd, Bonaccini già avanti a Reggio

La corsa alle primarie del Pd, in corso di svolgimento, vede in testa, anche in provincia di Reggio, Stefano Bonaccini col doppio edi voti rispetto alla concorrente Elly Schlein, mentre sembrano essere fuori dalla gara gli altri competitor Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Il governatore della Regione, come da pronostico, è in vantaggio. In attesa del secondo turno del 26 febbraio si è votato ad oggi in 12 dei 52 circoli del territorio; alle urne per ora Reggio ‘4’ e ‘6’, Villa Minozzo, Rolo, Reggiolo, Albinea, Bagnolo, Campegine, Casalgrande, Montecchio, Quattro Castella e Toano). Sui 677 voti espressi, ne sono andati 410 a Stefano Bonaccini (60,56%), 206 a Elly Schlein (30,43%), 57 a Gianni Cuperlo (8,42%) e 4 a Paola De Micheli (0,59%).

"Numeri molto chiari che tracciano un orientamento netto degli iscritti reggiani – dicono dal comitato reggiano per Bonaccini – Il nostro territorio premia nei seggi il presidente della Regione: ci sono tutte le condizioni per aspettarsi un ottimo risultato anche nelle primarie aperte del prossimo 26 febbraio".

Intanto oggi si vota a Cadelbosco, Cavriago, Poviglio, Reggio 2, Rio Saliceto, San Polo D’Enza e Scandiano. Domani saranno invece chiamati ai seggi gli iscritti di Brescello, Carpineti, Casina, Castellarano, CastellaranoRoteglia, Fabbrico e Gattatico.

In questa prima fase, i due dei quattro che risulteranno essere i più votati, si sfideranno poi nel secondo turno con un testa-a-testa che porterà poi a decretare nel congresso, il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Se il trend di voti dovesse essere confermato, i contendenti saranno Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.