Primarie Pd, Incerti: "Schlein è pronta per guidare il partito"

"Metodo di organizzazione del partito e linguaggio proposto sono una chiave di discontinuità rispetto alla linea politica". Sono le ragioni per le quali Antonella Incerti (foto), ex deputata dem reggiana, sostiene Elly Schlein alle primarie Pd in corso nella prima fase col voto ai circoli. "Ho scelto lei – spiega la Incerti nel suo endorsement – perché è una donna, che non è un valore di per sé, ma che in questo momento storico ha un grande valore. Lo ha perché Schlein si propone non come “donna sola al comando” ma come portavoce di una leadership femminile insieme alle altre donne, in favore delle donne, rivendicando un protagonismo vero e fattivo, e un‘idea della politica come opera corale".

Poi scende nel dettaglio sui temi: "Elly è giovane, ma ha esperienza di battaglie civili condotte senza timidezze e con chiarezza. Sa respirare le grandi inquietudini e le speranze che animano le nuove generazioni. Penso che come parlamentare europea abbia maturato uno sguardo più largo sulle grandi trasformazioni sociali, ambientali ed economiche del nostro tempo. Siamo di fronte al più grande aumento di disuguaglianze dal dopoguerra a oggi. In Italia negli ultimi dieci anni sono raddoppiate le famiglie in povertà assoluta. Elly sa parlare a questi mondi dicendo che il nostro partito può essere il loro posto".