Primarie Pd, la parola ai sindaci reggiani

I pronostici pendono tutti dalla loro: con ogni probabilità saranno Stefano Bonaccini ed Elly Schlein i due sfidanti per la segreteria nazionale del Pd. Gianni Cuperlo e Paola De Micheli sembrano avere meno chances, a giudicare anche da chi li appoggia. A Reggio ci si divide più tra il governatore e la neo deputata nonché ex vicepresidente della Regione.

Il primo voto, quello dove saranno scelti appunto i due contendendi per la leadership del Partito Democratico, sarà riservato ai soli iscritti, mentre il 19 febbraio (anche se la data potrebbe slittare ed è in corso la discussione interna proprio in queste ore, per non accavallarsi sulle regionali di Lazio e Lombardia) si terranno le primarie aperte a tutti. Come abbiamo riportato sull’edizione di ieri, Bonaccini raccoglie più consensi nel reggiano da parte di amministratori (24 quelli che finora hanno aderito e sottoscritto il suo programma) anche non iscritti al Pd. Mentre Elly Schlein ha minor seguito. Raccolgono le ‘briciole’ sia Cuperlo sia la De Micheli. Così abbiamo intervistato due sostenitori, uno di Bonaccini e uno della Schlein. Due sindaci. Uno, Enrico Bini che si riconosce nel governatore dell’Emilia–Romagna seppur non in possesso della tessera. L’altro, Nico Giberti, l’unico sindaco della provincia che supporta la Schlein anche nel nome di una duratura amicizia che li lega.

Daniele Petrone