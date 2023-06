’Primavera musicale’ con il Quartetto d’arpe all’ex chiesa di Sarzano

A Casina l’ultima serata della rassegna ’Primavera musicale’ organizzata dal conservatorio Peri-Merulo.

Si esibirà, domenica, il Quartetto d’arpe ’Vivaldi’ presso l’ex chiesa di Sarzano, alle ore 18.

Il Quartetto, composto dalle arpiste Clorinda Crescenzo, Laura Meloni, Chiara Scannapieco e Francesca Troilo, suonerà una versione de ’Le quattro stagioni’ di Antonio Vivaldi.

Il gruppo si forma nell’ambito del corso di Musica da Camera, del Maestro Davide Burani, nel Conservatorio di Reggio Emilia.

L’idea alla base della formazione del quartetto è quella di valorizzare prima di tutto lo strumento arpa come strumento d’insieme, vicino alla totalità di un orchestra. In secondo luogo, l’intento è quello di affrontare lo studio di una pietra miliare per la storia della musica, come i quattro concerti delle Stagioni di Vivaldi, e di realizzare una versione in concerto sfruttando la l’intera gamma timbrica dell’arpa. In modo da realizzare al meglio l’azione descrittiva delle composizioni.