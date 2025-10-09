Primitivismo e la magica arte africana. Il percorso culturale nel Novecento

La galleria Angiolino Spallanzani di Barco di Bibbiano allestisce una mostra su Primitivismo e Arte Africana, un percorso artistico-culturale che svela l’enorme influenza che l’arte africana ha avuto sulle avanguardie del Novecento. L’esposizione, curata da Jana Troia e Lorenzo Gozzi, sarà aperta al pubblico fino al 19 ottobre. L’arte africana è essenzialmente la testimonianza di un lontano passato, tramandato e riprodotto senza interruzione. È un linguaggio complesso e identitario, fatto di simboli, spiritualità e riti.

All’inizio del XX secolo, però, la capitale della cultura, Parigi, rimase colpita dalle forme libere e apparentemente senza regole di questi manufatti. Colori solari, astrazione e una fantasia sfrenata influenzarono movimenti come il cubismo, il fauvismo e il futurismo. Questa forte ondata di libertà prese il nome di Primitivismo. A illustrare il percorso è l’architetto Massimo Casolari, esperto e appassionato di arte africana, che curerà la presentazione il giorno dell’inaugurazione. L’impegno dell’architetto non si fermerà qui: si è offerto di accompagnare in visite didattiche nove classi terze delle medie inferiori e una classe del Chierici, dedicando quattro mattinate a percorsi didattici con tematiche del programma scolastico. La mostra, gratuita, sarà aperta il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

l. m. f.