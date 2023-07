Primo album per il cantautore Silvio De Cesare in arte ’6ar’

Primo album per il giovane

cantautore reggiano Silvio De Cesare, in arte 6ar (leggasi sixar), nome con cui ha debuttato proprio per questa occasione.

Da alcuni giorni, è infatti disponibile su tutti i digital store la compilation ’Midnight Thoughts’, disponibile anche in copia fisica: sette canzoni che parlano di esperienze realmente vissute e nascono tutte da riflessioni notturne, da cui, appunto, il titolo che non è altro se non la traduzione in inglese.

De Cesare in persona ha steso i testi e curato le parti di chitarra ed organo di tutti i pezzi, con la collaborazione di Giacomo Motta per il basso e Andrea Ravazzini per la batteria, mentre ha duettato con la cantante Valeria Costabello nella hit We Can’t Go Back; la registrazione è stata a cura di Marco Nicoli, con etichetta Sappaland.

Il sound rock è il filo conduttore dei pezzi che però variano, a seconda delle canzoni, dal pop-rock per arrivare fino all’hard-rock. I fan di 6ar hanno già potuto apprezzare le canzoni del nuovo album nelle prime uscite pubbliche del rocker emergente, fra cui l’esibizione in Piazza della Vittoria, il mese scorso.

Cesare Corbelli