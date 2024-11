Primo ciak per il Reggio Film Fest. Liliana Cavani ospite al Novecento

di Lara Maria Ferrari

Sarà Liliana Cavani, autrice dei capolavori ‘La pelle’ (1981) con Cardinale e Mastroianni, ‘Il portiere di notte’ (1974), con Charlotte Rampling e Dirk Bogarde, e ‘Francesco’ (1989) con Mickey Rourke, la guest star chiamata ad aprire domani la 23esima edizione 23 del Reggio Film Festival, dal titolo-tema Errori.

La regista sarà al Novecento di Cavriago, per un triplice appuntamento. Terrà un dialogo, riceverà la Targa Zavattini e presenterà il suo più recente lungometraggio ’L’ordine del tempo’.

Signora Cavani, rimanendo attinenti al tema di questa edizione, c’è qualcosa della sua vita che lei considera uno sbaglio e che, potendo, non rifarebbe?

"Toccando ferro, direi che mi è andata sempre abbastanza bene. Mi considero fortunata, perché soprattutto quando sono diventata padrona e cosciente di me stessa, di quello che volevo fare, e sappiamo quanto arrivi lentamente questo momento quando si è ragazzi, ho capito che mi piacevano il cinema e la letteratura. Ma forse c’è stata, sì, una cosa che trovai noiosa".

Quale?

"Non so perché mi iscrissi a Sanscrito mentre frequentavo Lettere Antiche a Bologna. Ecco, se c’è una materia difficile da apprendere e che non servirà, a meno che uno non faccia il linguista, è quella. È stato durissimo, aveva un suo fascino perché l’origine di certe parole viene da lì... ma insomma. Mi rendo conto di avere svicolato".

Nella vita professionale invece?

"Ammetto di non avere ricevuto sberle, ma certo non sempre era facile. Ho realizzato un film su Galileo che non è circolato, è passato a Venezia ma non è uscito in sala".

C’è invece un episodio o un incontro che ha nutrito in modo determinante l’artista che è oggi?

"Una lettura interessantissima è stata l’Iliade, che a Lettere Antiche prevede un esame di greco, biennale, piuttosto complicato. Mi sono fatta la traduzione da sola, poi alla fine succede che a furia di tradurre, dopo una ventina di giorni, traducevo senza vocabolario. Ecco. Direi che è stato quell’esame lì, che mi appariva difficile e poi mi è parso facile. Ma non sono molto pessimista, quindi anche certe vicende che non sono andate benissimo, non hanno attecchito dentro di me più di tanto. L’unico dispiacere è la perdita delle persone care".

L’essere una regista donna in certi frangenti è stata un’ulteriore complessità?

"Al Centro Sperimentale di Cinematografia credo, ai tempi, di essere stata l’unica o quasi. Non solo, mi sono laureata in anticipo poiché occorreva la laurea. Poi ho scoperto che ero l’unica ad averla e il titolo non mi è servito ad altro che ad averlo".

C’è qualche cosa che vorrebbe vedere e non trova nel cinema italiano di oggi?

"Il cinema di oggi ha tanti validi registi, come ne ha sempre avuti. Il cinema italiano è stato grande e in tanti momenti lo è ancora. Ma siamo arrivati a una situazione per la quale la tv accentra tantissimo la visione, anche dei film, in una programmazione paurosa... la sala è diminuita in una maniera sgradevole e assurda. Mia mamma mi portava al cinema da piccola, io l’adoravo, stavo lì dall’apertura e volevo vedere i film due volte".

Manca la fruizione del cinema in sala?

"Sì, perché è una dimensione meravigliosa per gli umani. Uno vede una storia, e a me piacciono le storie raccontate. Mentre il ridursi davanti alla tv non è bello e si riceve meno istruzione. Il cinema ti fa pensare, quando torni a casa dalla sala ci pensi prima di dormire, ne parli con le persone. Il cinema è un’arte, un racconto che ci permette di essere in contatto con gente di duemila anni fa ed essere disponibili per le persone che verranno, in modo più efficace".

Lei che è una grandissima raccontatrice di storie, qual è il suo primo ricordo di lei fruitrice cinematografica che poi l’ha mossa verso questo mondo che ha praticato per tutta la vita?

"La corona di ferro (Blasetti, 1941) e un film su Beethoven, che annoiò mia madre e invece a me piacque moltissimo. Ma tante, tante immagini ancora...".