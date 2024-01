Primo evento dell’anno con Giulio Stermieri Trio. Di Raimo racconta ’i nostri trent’anni di 883’

Sono ripresi gli appuntamenti musicali, ricreativi e culturali al centro sociale Gattaglio Gatto Azzurro, in via del Gattaglio a Reggio. Ricco il programma di gennaio, che prosegue venerdì 12 gennaio con il concerto del Giulio Stermieri Trio, alle 21, per la rassegna Il Matto Azzurro a cura di Nazim Comunale. In scena Giulio Stermieri (foto), Luca Dal pozzo e Federico Negri. Il 16 gennaio la rassegna "I re del cinema" propone il film "In bianco e nero" del 2019. Si prosegue il 20 gennaio con la presentazione del libro "Siamo qui noi. Stesso posto, stesso bar, tante storia: i nostri trent’anni di 883" di Giovanni Di Raimo, dedicato ai personaggi della provincia, di miti, di bar, di storie d’amore, di tipologie umane.

Una "playlist scritta", viaggio nel mondo degli 883, rigorosamente dal punto di vista di un ascoltatore, che si muove tra le storie che i loro brani raccontano e che diventano mitologie, ricordi condivisi. Il 21 gennaio la discoteca della domenica pomeriggio con dj Gando, il 25 gennaio un dibattito su "Norma Cossetto, utilità e mità di una falsificazione storica", sabato 27 tocca alla musica con il concerto dei The Swanger, quintetto guidato dalla voce di Silvia Bracco.