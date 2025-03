Primo Iotti e i ribelli. Al via la rassegna per la Liberazione

Con un incontro al centro culturale Mavarta dedicato alle forme di resistenza sviluppatesi nel campo di sterminio di Mauthausen e alla figura del santilariese Pietro Iotti, inizia martedì primo aprile (ore 20.45) il ciclo di iniziative per l’80° della Liberazione promosso dai Comuni di Sant’Ilario, Campegine e Gattatico. Lo storico Iefte Manzotti parlerà dei deportati santilariesi a partire da Iotti, divenuto poi nel dopoguerra sindaco di S.Ilario e figura di spicco del panorama politico reggiano.

Dopo la significativa esperienza dell’80° della Liberazione di Auschwitz in occasione del periodo del Giorno della Memoria nello scorso gennaio, i tre Comuni continuano così la loro collaborazione con la proposta de "I Ribelli. 80 anni della Liberazione": una serie di conferenze, proiezioni, spettacoli e occasioni di approfondimento. Coronamento ideale del percorso sarà la grande Festa di Casa Cervi che seguirà le tradizionali celebrazioni del mattino del 25 aprile in ogni Comune. Il programma è realizzato in collaborazione con l’Istituto Cervi, Istoreco e le Anpi comunali.