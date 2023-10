Primo live della rassegna Jazz

Primo appuntamento della nuova stagione della rassegna Jazz agli Orti al Centro Sociale Spallanzani di Reggio: oggi alle 18 in scena il Marco Fior Trio con “Ellis in Wonderland”, omaggio al genio di Don Ellis, compositore e trombettista jazz californiano. Autentico sperimentatore, Ellis ha incorporato nella sua musica elementi derivanti dal rock, dalla musica elettronica e dalle culture extraeuropee. Il Trio, composto da Marco Fior (tromba), Danilo Gallo (contrabbasso), Ferdinando Faraò (batteria), esplora il meraviglioso mondo “ellisiano” nello spirito dell’avventura e, come accade nel capolavoro letterario di Lewis Carrol, lo stupore, la scoperta e la meraviglia diventano fattori imprescindibili della musica, che riferisce e al tempo stesso “ferisce”, dove l’atto e l’estemporaneità costituiscono i cardini di un continuo flusso in divenire.

Ingresso a offerta libera (possibilità di cenare dopo il concerto).

Info: 335.6790462.