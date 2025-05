Primo Maggio all’insegna dello sport

Il ponte del Primo Maggio a Castelnovo sarà caratterizzato da un importante evento di sport dedicato al mondo dei sordi: un raduno congiunto fra le nazionali di futsal maschile e femminile che si stanno preparando per i campionati mondiali le cui finali si svolgeranno nel mese di giugno a Montesilvano. Insieme a loro arriveranno anche alcuni atleti sordi del settore nuoto impegnati sul fronte medico scientifico con gli specialisti dell’audiologia dell’Ospedale Sant’Anna per l’acquisizione delle certificazioni utili all’eleggibilità olimpica. Sarà a Castelnovo per l’intero periodo anche una troupe di Rai 3 del programma "Generazione Bellezza" con il giornalista Emilio Casalini impegnato nel raccogliere contenuti per una puntata dedicata alla bellezza del Centro Tecnico Federale dello sport dei Sordi di Castelnovo Monti e alla Cooperativa Sportiva di Comunità Quadrifoglio. Nel corso del raduno le nazionali di calcio a cinque svolgeranno sedute di allenamento, amichevoli e avranno numerose occasioni di visita e incontri con la comunità. Fra queste la visita alla latteria sociale del Fornacione, la Pietra di Bismantova ed alcuni momenti di socializzazione con i giovani di Atletic Progetto Montagna in palestra e con cittadini ed istituzioni presso il Caffè dei Ritti all’interno della galleria del Grattacielo La Maestà.

s.b.