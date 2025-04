Primo Maggio, focus sicurezza. Domani il corteo e il concerto. Le sigle: "Troppe morti sul lavoro"

‘Uniti per un lavoro sicuro’. È lo slogan scelto quest’anno da Cgil, Cisl, Uil per celebrare il Primo Maggio, festa dei lavoratori. Il programma di domani è stato presentato alla stampa ieri mattina, davanti alla Prefettura, dal segretario provinciale Cgil Cristian Sesena, dalla segretaria Cisl Emilia Romagna Rosamaria Papaleo e dal coordinatore Uil di Modena e Reggio Emilia Roberto Rinaldi. "Abbiamo scelto questo luogo della città, la sede dello Stato nella mostra provincia – ha detto Cristian Sesena – per sottolineare ancora con più forza il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro". Anche quest’anno si terrà il consueto corteo che partirà da viale Montegrappa alle ore 15 per attraversare il centro storico e confluire in piazza Martiri del 7 Luglio dove si svolgeranno, dalle 16,15, i comizi di Rosamaria Papaleo, Roberto Rinaldi e Daniela Barbaresi della segreteria nazionale Cgil. Mentre alle 17:00 spazio alla musica d’autore con Cristina Donà e Saverio Lanza. Un concerto intitolato ‘Spiriti Guida’ che accosta al repertorio di Cristina Donà. "In Italia periscono ogni giorno in media tre persone sul posto di lavoro. È un dato inaccettabile, non degno di un paese che si professa civile. – Ha spiegato Cristian Sesena. - Abbastanza lampante il legame fra rischi per la sicurezza e precarietà lavorativa, in particolar modo nel sistema degli appalti che ormai sono divenuti una vera e propria giungla".

Per Rosamaria Papaleo: "Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non sono parole d’ordine vuote ma una chiamata all’azione per tutta la comunità: dei cittadini e delle imprese. Dire sicurezza significa dire stop ai subappalti nei cantieri pubblici, anticamera di sfruttamento e lavoro illegale. Fatto che pesa doppio nella nostra Reggio, segnata dai grandi affari mafiosi che riciclano e ci rendono la capitale delle false fatture. Il badge di cantiere è stato un passo avanti ma occhio all’edilizia privata: quanto emerso nella stagione del Superbonus 110 per cento ci ha dimostrato che c’è ancora tanto da fare". E Roberto Rinaldi ha poi aggiunto: "I dati dei decessi e degli infortuni sul lavoro registrati nei primi due mesi del 2025 non sono confortanti: già 1.350 infortuni e un morto in provincia di Reggio. Non è stato investito un solo euro in manovra di Bilancio per la prevenzione e i controlli. Occorre investire in formazione e informazione, sia per i datori di lavoro sia per le lavoratrici ed i lavoratori, soprattutto delle piccole e piccolissime imprese".

Stella Bonfrisco