Primo passo: il curriculum

Occhio al CV. Il Curriculum Vitae è la carta d’identità professionale con cui ci si propone al mercato del lavoro e i recruiter di ogni azienda dedicano in media solo 6 secondi al primo esame di ogni documento, quindi è fondamentale realizzarlo con cura. Per questo l’Agenzia regionale per il lavoro consiglia alcuni semplici passi per scriverne uno efficace. Innanzitutto la chiave è definire gli obiettivi professionali: bisogna avere ben in chiaro la posizione, il ruolo e il tipo di azienda o settore per cui ci si intende candidare per selezionare quali informazioni inserire ed in che modo presentarle. Il CV racconta il percorso di studi, le esperienze di lavoro e le posizioni lavorative occupate, le competenze e abilità lavorative e va costantemente aggiornato. Per valorizzare la propria esperienza e le competenze è indispensabile saper sintetizzare con efficacia la propria storia, ma anche trovare ogni volta un "aggancio" diverso in relazione ai bisogni del destinatario. Il profilo deve essere chiaro e definito per corrispondere meglio al tipo di lavoro per cui ci si propone. Chi lo legge deve riuscire a comprendere qual è la professionalità del candidato già dalla prima occhiata ed essere invogliato ad approfondire. Il CV deve contenere tutte le informazioni in maniera sobria, precisa e sintetica: è buona norma che non superi le due pagine e che le frasi non siano troppo lunghe. Alla fine, è necessario dare il consenso al trattamento dei dati personali con una formula standard: "Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018101 e del GDPR (Regolamento UE 2016679)". Da non dimenticare alla fine la firma e anche una lettera di presentazione creata ad hoc per introdurre la propria candidatura.