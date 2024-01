Primo soccorso con l’Ema: pronti quindici nuovi volontari

Nuovi volontari in servizio per l’Ema di Casalgrande. Nei giorni scorsi sono andate in scena le battute finali del corso di primo soccorso, iniziato lo scorso settembre, per quindici nuovi volontari per la pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze odv di Casalgrande. Operativi già nei mesi scorsi con i servizi ordinari, sociali e in affiancamento per l’emergenza-urgenza, superato l’esame teorico, i nuovi volontari si sono anche trovati ad affrontare alcune prove pratiche simulate nelle quali hanno dimostrato quanto appreso durante i tre mesi di corso. "A tutti loro – dicono da Ema Emilia Ambulanze odv – il nostro più grande benvenuto e il nostro più grande ‘in bocca al lupo’ per l’esperienza che si apprestano a vivere all’interno della nostra associazione". Domenica 21 gennaio si è svolta inoltre la prova pratica finale del corso ocn (operatori di colonna mobile Anpas): cinque volontari della pubblica assistenza di Casalgrande ora sono ufficialmente abilitati e potranno intervenire nel caso di attivazione per emergenza di Protezione civile sull’intero territorio regionale e nazionale. Un’attività certamente molto importante e utile anche per la provincia reggiana e non solo. "La nostra associazione – spiegano da Ema – è da sempre parte attiva del sistema di Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale, principalmente in ambito sanitario, ma anche nella logistica, allestimento campi di accoglienza, ricerca dispersi e tante alte attività. Complimenti ai nostri ragazzi per questo nuovo obiettivo raggiunto". Numerosi sono i servizi compiuti ogni giorno dall’Ema, sempre pronta ad intervenire per le urgenze e non solo.

m. b.