Primo soccorso: lezioni gratis

La Croce Verde di Albinea organizza un corso di primo soccorso gratuito e aperto a tutti i cittadini. Il corso si terrà sabato 22 marzo dalle 16 alle 19 nella sala civica di via Morandi, mercoledì 26 marzo dalle 20.30 alle 23.30 al circolo Bellarosa di via Nobili 11/a e mercoledì 2 aprile dalle 20.30 alle 23.30 nella sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano. Il corso sarà lo stesso ripetuto in tutte e tre queste sedi. Si parlerà della chiamata al 112, dell’approccio e della valutazione del paziente e verranno effettuate simulazioni di intervento. L’iniziativa sarà tenuta dai formatori della Croce Verde. Per informazioni contattare la biblioteca di Albinea al numero 0522/590232.