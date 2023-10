Primo Stato, nuova vita. La Galleria riparte da Olivi

Nella memoria dei reggiani il nome Primo Stato è indelebile e si lega a un periodo florido in cui emergeva e si consolidava l’arte locale. Luigi Marmiroli (78 anni) era titolare di questa storica galleria di cornici già in via dei Due Gobbi, che accoglieva i migliori artisti reggiani dell’epoca, e oggi ha intenzione di riprendere il filo sull’arte reggiana, cercando di darle nuova visibilità negli spazi rinnovati di via Blasmatorti. A partire da Bruno Olivi, scomparso nel 2017, e le sue sperimentazioni nel colore, prodotte dal gesto. Si apre la Primo Stato seconda era, di cui ci racconta.

Per chi non lo sapesse, Primo Stato che cosa significa?

"Consiste nella prima prova che si fa sulla lastra, per le stampe antiche. Se è buona, si procede".

Nome beneaugurante?

"Sì, può essere intesa come primo passo verso il futuro".

La passione per l’arte da dove le viene?

"Quando lavoravo in fabbrica ero collezionista di pittori reggiani e nomi nazionali, poi ho cominciato a realizzare le cornici per i quadri che comperavo. Iniziai negli anni Settanta e continuai fino agli Ottanta, quando ho aperto la corniceria".

I gusti dove la portavano?

"Non badavo ai generi ma alla qualità dell’opera. Ilario Rossi, Pompilio Mandelli, i pittori della scuola bolognese e del nostro territorio. Il mio pallino erano le stampe antiche reggiane, dal 1600 in poi".

Adesso espone Bruno Olivi. Come si articola la mostra?

"Apro con due pezzi del 1957, due vedute di colline figurative in cui era però sulla strada dell’Informale. Dal momento che avevo già la corniceria, lui come tutti gli artisti mi pagava con i quadri. Ho raccolto 17-18 dipinti suoi, opere di 1 metro per 1 metro che ritengo abbastanza importanti, realizzate dagli anni 80 al 2010".

E a seguire, quali progetti ha in programma?

"Vorrei esporre a rotazione gli artisti reggiani che ho ospitato alla galleria Primo Stato. Il programma dell’attuale galleria è rivolto a mettere in luce questi artisti, dimenticati a lungo o caduti nell’oblìo, attraverso una serie di retrospettive personali. Preferisco non anticipare, ma saranno tutti di assoluto rilievo".

D’altra parte lei vanta una bella collezione.

"Alla corniceria Marmiroli, attiva dal 1980 fino agli anni Novanta, loro lasciavano in deposito opere per la vendita, io mi facevo pagare in quadri, perciò ho acquisito un buon raccolto.

Ci svela l’altra ambizione?

"Primo Stato è nata per divulgare la cultura artistica locale, dando spazio ai pittori che non ci sono più, ma vorrei organizzare anche corsi rivolti ai giovani che non li conoscono e che vogliono imparare l’arte. Per poi, magari un giorno, venire a esporre le loro opere qui in galleria".

‘Versilia’, monografica di Bruno Olivi fino al 15 ottobre.