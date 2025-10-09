Primo Tricolore a Muti: "Bisogna offrire bellezza ai giovani per educarli"

Riccardo Muti, martedì sera al Teatro Valli, ha ricevuto dalle mani del sindaco Marco Massari il Primo Tricolore: massima onorificenza che la città attribuisce a personaggi illustri, per il loro impegno e i loro risultati nella comunità.

La cerimonia di consegna della massima onorificenza cittadina si è svolta sul palcoscenico del Valli, al termine del concerto con la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e con il flauto solista Karl Heinz Schütz.

Riccardo Muti - nel ringraziare il sindaco e la nostra città, ha detto: "È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento, davanti a giovani di questa Orchestra Cherubini schierata sul palco, che rappresentano il futuro della cultura, della bellezza e dell’armonia, in un mondo purtroppo così disastrato. Negli anni 1968, 1969 e 1970, quando ero direttore del Maggio Musicale Fiorentino, ho sempre creduto in certi valori della Patria. Mi considero fortunato, come tutti voi, e orgoglioso di essere nato in questo grande Paese. Sono cresciuto nell’amore e nel rispetto per la bandiera italiana, in un periodo in cui parlare di Patria e di bandiera, soprattutto con l’enfasi di un meridionale, poteva sembrare sospetto. Ricordo quando, negli anni Settanta, attraversavo le frontiere per recarmi a Salisburgo: alle dogane tedesche e austriache sventolavano grandi bandiere. Arrivando in Italia, invece, trovavo una ‘cosarella’, piena di buchi. Mi arrabbiavo moltissimo, tanto che ne parlai anche con i politici di allora".

E ancora: "Il mio amore per l’Italia è rimasto sempre vivo, anche quando ho diretto la Chicago Symphony Orchestra, di cui oggi sono direttore emerito, a vita (scherza, ndr): ho 84 anni e non so davvero per quanti anni lo sarò ancora. D’inverno, quando uscivo dalla sala da concerto e fuori c’erano trenta gradi sottozero e il gelido lago Michigan, alzavo lo sguardo verso l’Art Institute, che porta scolpiti i nomi di Raffaello e Michelangelo: in quel momento il cuore mi si riscaldava, e riuscivo a vincere anche il freddo del lago".

Con grande empatia verso il numeroso pubblico in sala, il maestro Muti ha poi aggiunto: "Ho combattuto tanto per questi ragazzi, i musicisti della mia orchestra e per la musica. Alcune battaglie le ho vinte, ma non credo di aver vinto la guerra. È ingiusto, se non peggio, che i nostri antenati abbiano costruito teatri meravigliosi e poi li lasciamo vuoti. Il mio sogno è che ogni teatro abbia una propria orchestra, un proprio coro, un proprio corpo di ballo. Altrimenti, a che cosa servono? Per educare i giovani alla bellezza, bisogna offrirgliela. Questi ragazzi credono nella musica, credono nella loro missione. In Italia abbiamo un terreno fertilissimo. Lo ha dimostrato l’appello che abbiamo lanciato a Ravenna per formare un coro: hanno risposto 3.316 persone, dai bambini di quattro anni fino a chi è più anziano di me. Dobbiamo fare nostro quel proverbio cinese che dice: ’È a forza di pensare ai fiori, che i fiori crescono’".

La serata si è conclusa con un applauso pieno di calore e di stima per il direttore Riccardo Muti.