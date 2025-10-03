Primo Tricolore alla relatrice Onu,. Vinci informa ambasciate Usa e Israele

"Ritengo doveroso informarvi su quanto accaduto in merito al conferimento del premio Primo Tricolore a Francesca Albanese...". È la lettera inviata dal deputato nonché consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gianluca Vinci (foto), alle ambasciate di Stati Uniti e Israele.

"La relatrice speciale delle Nazioni Unite ha assurto recentemente posizioni fortemente divisive – continua Vinci nella missiva – il gruppo consiliare Fratelli d’Italia in Comune a Reggio, del quale faccio parte, ha presentato un ordine del giorno urgente affinché il Consiglio Comunale si esprimesse contro questa cerimonia di premiazione, annullandola. Si è ritenuto necessario presentarlo viste le preoccupazioni, sia nostre, sia espresse da numerosi cittadini, in merito alle posizioni assunte pubblicamente dalla signora Albanese su Israele, da noi ritenute non compatibili con la necessità di chiara condanna delle associazioni terroristiche, questo ancor di più per il fatto che in passato il premio Primo Tricolore è stato conferito a persone meritorie e non certo ritenute divisive. Purtroppo, il nostro Ordine del Giorno è stato respinto dalla maggioranza di centrosinistra con 20 voti contrari (Pd, M5S, Lista Marco Massari sindaco, Europa verde-Possibile), dopo un dibattito in aula nel quale il sindaco ha citato negativamente le decisioni repressive prese da autorità statunitensi nei confronti di Francesca Albanese. Il sindaco e tale maggioranza hanno scelto quindi di procedere ugualmente alla premiazione. Tale decisione ha suscitato un ampio dibattito pubblico e ha lasciato molti cittadini amareggiati per la mancata presa di posizione chiara dei loro rappresentanti politici locali su un tema così delicato. Ritengo doveroso informarvi, avendo avuto il dibattito e il successivo voto, un rilievo nazionale e internazionale ed essendo stati citati provvedimenti presi dal governo statunitense".