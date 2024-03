Principio di incendio sul vagone. Intossicati macchinista e capotreno

Una perdita d’olio da una condotta, in uno dei vecchi convogli in servizio sulla linea ferroviaria Parma-Guastalla-Suzzara, ha provocato un principio di incendio al treno, all’altezza della stazione di Luzzara. È accaduto poco prima delle 19 di ieri.

Alla vista del fumo sono intervenuti il macchinista e il capotreno, cercando di domare il principio di incendio con gli estintori di bordo. Sono riusciti a circoscrivere le fiamme, ma durante le operazioni hanno inalato del fumo. E poco dopo sono stati visitati sul posto dal personale dell’autoinfermieristica per essere trasportati subito dopo in pronto soccorso, a Guastalla, in ambulanza, per una visita di controllo.

Le loro condizioni comunque sono risultate rassicuranti.

Nel frattempo, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento guastallese per completare lo spegnimento del principio di incendio, utilizzando acqua ma anche sostanza schiumogena. A bordo del convoglio, partito da poco da Suzzara e diretto a Parma, viaggiavano quattro passeggeri.

Tre di loro, giovani stranieri diretti a Boretto, hanno dovuto attendere a lungo in stazione a Luzzara, in attesa di qualche amico che potesse riportarli a casa. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone, ad eccezione della lieve intossicazione lamentata dai due operatori Fer. Il principio di incendio, con conseguente fumo, è avvenuto nella parte esterna della carrozza ferroviaria, senza interessare gli ambienti interni.

È scattato l’allarme, sono state aperte le porte con i passeggeri che sono subito usciti, mettendosi al sicuro. Sono intervenuti anche i carabinieri di Gualtieri per effettuare gli accertamenti. Inevitabili i disagi alla circolazione ferroviaria. La linea Parma-Suzzara è rimasta chiusa nel tratto fra Guastalla e la cittadina mantovana. Alle 21 sono terminate le operazioni dei vigili del fuoco ed è stato riaperto il traffico ferroviario.

