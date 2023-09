Principio di incendio sulla Provinciale

E’ stato probabilmente un mozzicone di sigaretta a causare un principio d’incendio lungo la strada provinciale 486R nel comune di Castellarano: il pronto intervento da parte di una pattuglia della polizia stradale ha fortunatamente evitato problemi e disagi alla viabilità. Il rogo è divampato martedì. Il fuoco si stava sviluppando proprio a ridosso della trafficatissima strada e non ha provocato ulteriori e più gravi conseguenze grazie soprattutto all’arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato in transito proprio in quel momento. L’origine dell’incendio pare sia da attribuire allo sconsiderato gesto di un automobilista che avrebbe incautamente gettato dal finestrino dell’auto un mozzicone di sigaretta. Nel tratto interessato una folta vegetazione funge da cornice all’arteria ed era dunque molto pericoloso un incendio nella zona in questione. Alcuni automobilisti intanto si erano già fermati per lanciare l’allarme e pochi istanti dopo il principio d’incendio stava transitando pure una pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Castelnovo Monti. Gli agenti si sono subito fermati per occuparsi dell’emergenza avvenuta lungo la strada provinciale 486R nel comune del comprensorio ceramico reggiano. La polizia stradale ha infatti prontamente utilizzato l’estintore di servizio sull’auto, domando le fiamme che si stavano già espandendo. Gli agenti hanno quindi compiuto le operazioni di spegnimento per cercare rapidamente di riportare la situazione di pericolo sotto controllo. Non sarà certamente facile risalire all’autore dello sconsiderato gesto. Episodi simili nel passato si sono purtroppo già verificati nella nostra provincia. Fondamentale, per evitare problematiche analoghe, è sempre importante evitare di lanciare dei mozziconi di sigaretta dalle automobili o da altri in mezzi. Questi gesti di inciviltà, compiuti dagli automobilisti fumatori o dai passeggeri, possono causare pericolosi incendi lungo le strade o le zone limitrofe alle carreggiate.

Matteo Barca