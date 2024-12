Principio d’incendio nei garage di via Turri: l’ultimo rogo una settimana fa

Un principio di incendio ha interessato all’alba di ieri i garage di via Turri 37: è l’ennesimo episodio in quella zona e, nel caso specifico, è avvenuto nello stesso punto in cui è divampato un rogo non più tardi di una settimana fa. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco (foto) e polizia di Stato, attorno alle 5.30, per domare le fiamme e stabilire la natura dell’incendio; stando a quanto riferiscono gli inquirenti, si presume si tratti di un rogo doloso.

La zona dei garage di via Turri è ormai purtroppo nota per ospitare mucchi di rifiuti e vestiti, presumibilmente accatastati lì da persone senza fissa dimora che gravitano nel quartiere.

Oltre all’episodio più recente, di appena una settimana fa, se ne aggiunge un altro eclatante di questa estate, in giugno, quando il rogo era partito dalla zona dei garage al civico 47. In quell’occasione i residenti spiegarono che i garage hanno assunto nel tempo anche un’altra funzione: quella di officine abusive, in cui vengono svolti lavoretti di riparazione in nero. Un vera e propria rete commerciale che, così come gli incendi, denota un disagio crescente nel quartiere.