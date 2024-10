Priolo incontra gli sfollati: "Faremo tutto il possibile"

La presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, ieri ha visitato le zone della Bassa colpite dei disastrosi effetti del maltempo, a una settimana dall’inizio dell’emergenza, avvenuta dopo le abbondanti precipitazioni del 19 ottobre, col cedimento di alcuni tratti di argini del cavo Cava, del Crostolo e del Canalazzo Tassone, tra Cadelbosco, Gualtieri, Bagnolo, Novellara, Reggio Emilia e Castelnovo Sotto. Con la Priolo anche i sindaci dei Comuni colpiti dall’alluvione: un incontro si è svolto nella palestra di Cadelbosco, dove in questi giorni sono stati ospitati i cittadini evacuati dalle loro abitazioni. A fare gli onori di casa il sindaco Marino Zani, insieme al prefetto Maria Rita Cocciufa, rappresentanti dei vigili del fuoco, forze dell’ordine, Protezione civile. E’ stato fatto il punto della situazione: sul territorio reggiano non sono state registrate nuove criticità, sono iniziate le operazioni di telonatura sul canale cavo Cava e sul torrente Crostolo, mentre ieri mattina è stata installata un’idrovora in territorio di Novellara. Nelle Valli a Novellara e Reggiolo prosegue l’azione delle grosse idrovore per prosciugare la vasta zona di campagna nei punti più bassi del territorio, ancora in parte allagati.

Irene Priolo, nell’osservare la situazione, ha voluto rassicurare sul massimo impegno dell’ente regionale nell’affrontare non solo l’attuale fase di emergenza e allerta, ma anche gli interventi successivi, quelli per il ritorno alla normalità e per i risarcimenti dei danni patiti da famiglie e aziende delle zone allagate. Ha ammesso che le risorse economiche a disposizione non sono certo ingenti e che si attende l’accoglimento della richiesta di calamità naturale per poter avviare tutti gli iter burocratici necessari. Al centro di accoglienza restano ormai 5-6 persone ospitate. Una numerosa famiglia è stata trasferita in un alloggio della parrocchia di Cavazzoli, a Reggio. Già da domani, se non vi saranno ulteriori necessità, il centro di accoglienza potrebbe esaurire la sua funzione, dopo una settimana di intensa attività.

Intanto, sono state avviate le operazioni di pulizia degli edifici ora abbandonati dall’acqua, così come è in fermento l’azione di raccolta e recupero del materiale danneggiato e della notevole quantità di rifiuti prodotta dagli effetti dell’alluvione. Antonio Lecci