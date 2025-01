"Priorità a sicurezza e ambiente"

Manuela Bertolini, avvocato, è stata eletta con 39 preferenze come componente elettiva per il quartiere Mirabello: "Far parte della Consulta – afferma Bertolini – ha permesso di relazionarsi in più occasioni con l’amministrazione comunale su temi di particolare interesse, tra i quali la cura dell’ambiente e la sicurezza", sostiene.

In zona Mirabello, Bertolini racconta l’impegno dei comitati, molto attivi sul territorio: "Propongono iniziative e spunti per il miglioramento delle condizioni del quartiere. La Consulta può contribuire alla connessione ed al dialogo tra cittadini e istituzioni per il bene della collettività".