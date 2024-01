Priorità: clima e disuguaglianze: "Reggio avrà la temperatura di Marrakech tra 50 anni..."

Lotta alle diseguaglianze e al cambiamento climatico, le sfide dell’inclusione e dell’educazione. A immaginare la Reggio di domani, dando suggerimenti di linee guida, sono stimati professionisti esterni alla nostra città. Non è una discrimine, anzi talvolta è un quid in più perché spesso i reggiani non valorizzano ciò che hanno sotto gli occhi e talvolta non ne conoscono neppure la storia. È ciò che ha insegna il dibattito fra Fabrizio Barca, statistico ed economista nonché ex ministro del Governo Monti, Stefano Mancuso, neurobiologo, Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergeny e Vanessa Roghi, storica dell’educazione. Tutti e quattro saliti sul palco del Valli ieri (doveva esserci anche l’ex ministro Giovanna Melandri, ma assente per motivi di salute) pungolati dalle domande di Francesco Cancellato, giornalista e direttore di Fanpage. Quello che sembrava preannunciarsi come una discussione sui massimi sistemi, si è rivelato invece un momento interessante proprio perché ben illustrata dagli intellettuali. Ciò che colpisce maggiormente sono i dati snocciolati da Mancuso: "Reggio ha una media di tre gradi in più rispetto al 1960. All’apparenza si potrebbe dire: che sarà mai... Ma uno studio del politecnico di Zurigo dimostra che nel 2070, tra cinquant’anni, la vostra città avrà lo stesso clima di Marrakech. Provate a immaginare il cambiamento epocale anche solo banalmente per le costruzioni, se non ci impegniamo seriamente...".

Dal clima alle sfide di welfare, l’intervento di Barca. "Bisogna ricollettivizzare la speranza. Possiamo avere tante proposte per lottare all’eliminazione delle diseguaglianze, ma non andremo da nessuna parte se continuiamo culturalmente a colpevolizzare la povertà. Ci vuole un disegno strategico vero, non solo l’ipocrisia di permettere di ristrutturare case tramite bonus solo a chi se lo può permettere...". A fargli eco anche Gola: "Si stanno escludendo intere categorie di persone, soprattutto gli stranieri, dai diritti fondamentali. I migranti vedono questa come una terra di libertà e di vita più decente. Dobbiamo gestire questa transizione perché non possiamo pensare che la nostra condizione privilegiata possa essere garantita. Non è scontato". Così come non è scontato accorgersi della propria storia. Roghi racconta un aneddoto: "Ero al Malaguzzi poco tempo fa, ho chiamato un taxi. Salgo e dico: ‘che bello essere alle Reggiane, nella storia d’Italia, i morti di Reggio Emilia...‘. Il tassista non sapeva di cosa stessi parlando. Gli ho recitato la canzone. Alla fine mi ha ringraziato. Ricordatevi, cari reggiani, che la vostra è sempre stata tra le città più democratiche d’Italia".

dan. p.