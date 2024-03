Priva di sensi davanti all’ospedale ma a quell’ora il Franchini è chiuso. Donna incinta stroncata da infarto

Kulwinder Kaur è spirata davanti ad un pronto soccorso chiuso di notte dal 20 marzo 2020. Il marito, familiari e vicini non sapevano che, dall’epoca Covid, il Franchini non riceve emergenze dalle ore 21 alle 7. Forse nel loro italiano di immigrati punjabi che trascorrono le giornate a lavorare sodo e poi raccolti insieme ai propri cari, non hanno capito durante la disperata telefonata al 118 i meccanismi del nuovo sistema di emergenza-urgenza.

Cosa ne sapeva Hardeep Singh se sua moglie stesse male per la gravidanza o per altri motivi? E così quando lei boccheggiante, affamata d’aria, è collassata sul divano davanti ai suoi occhi, lui ha deciso di percorrere con la propria auto quei 13 km da casa all’ospedale. L’amico Somdeep l’ha aiutato a caricarla nella vettura e poi via, a tutta velocità, lungo l’asse Val d’Enza verso quella struttura dove erano già nate le altre due bambine, in un ottimo reparto di Ginecologia ed Ostetricia. Fino ad arrivare 15-20 minuti dopo a bussare alla guardiola per farsi aprire, con i volontari della vicina Croce Arancione che stendevano a terra Kulwinder per rianimarla. Intanto, a Praticello arrivava la Croce Azzurra di Poviglio in codice blu - gravità alta per "sospetto arresto cardiocircolatorio". Se l’operaia fosse stata in casa, sarebbero stati i volontari e non un medico a soccorrerla. E l’automedica, quella che dall’autunno 2023 non ha più base al Franchini, ma a Traversetolo e che a bordo ha medici gettonisti? Sarebbe stata impegnata su un’altra emergenza, così come l’auto infermieristica, tant’è che il 118 avrebbe messo in campo la medica di Reggio. Cardiologo e sindaco di Montecchio, ieri sera Fausto Torelli ha pubblicato su Fb la nota inviata dall’Ausl alle testate giornalistiche. Lo ha fatto "per informare in modo corretto e puntuale sull’accaduto e con il dolore nel cuore per la famiglia e la vittima. Per coloro che in modo indicibile in una tragedia occorsa credono opportuno una polemica inesistente e inutile… solo il silenzio". L’Ausl spiega che "dopo aver contattato il 118 chiedendo assistenza per una parente in stato di incoscienza e con respiro rumoroso, ha ricevuto indicazioni dagli operatori della centrale operativa ad attendere al domicilio i soccorsi. L’ambulanza, giunta al domicilio, non ha trovato la paziente "ma solo un congiunto che ha informato della decisione del marito" e ha avvisato il 118. "Non è stato possibile contattare il marito per proporre un rendez vous, un luogo di incontro lungo il percorso con un mezzo di soccorso avanzato (automedica o auto-infermieristica), perché il cellulare era stato lasciato a casa. Il 118 a quel punto ha attivato l’auto-infermieristica per l’immediata apertura della camera calda del Ps, nonchè l’automedica per l’eventuale necessità di intervento". All’arrivo della paziente "sono subito iniziate le ripetute manovre di rianimazione a cura dei professionisti dell’auto infermieristica e dell’automedica, tempestivamente giunta sul posto". Ma Kulwinder è morta. E ora indagano i carabinieri.

Francesca Chilloni

e Nina Reverberi