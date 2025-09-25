Privata Leasing, la cessione. Gli Spallanzani vendono. Next.us si prende l’83%

Privata Holding s.p.a., società riconducibile al Gruppo industriale della famiglia Spallanzani, ha sottoscritto un preliminare con Next.us S.p.A. per la cessione dell’83% di Banca Privata Leasing s.p.a., fondata nel 1987 e che controlla le società ADV Finance S.p.A. e ADV Family S.r.l., entrambe attive nel settore della cessione del quinto. La decisione di cedere la partecipazione di controllo nella banca rientra nella strategia di lungo periodo della famiglia Spallanzani, orientata a rafforzare e concentrare il proprio impegno nello sviluppo dell’attività industriale nel settore siderurgico.

"Questa operazione – dice il dottor Fernando Spallanzani – assicura continuità alla missione avviata dalla mia famiglia: favorire l’accesso al credito per le PMI radicate sul territorio, sostenendone la crescita e lo sviluppo". Il contratto preliminare prevede, oltre al trasferimento della partecipazione di maggioranza, anche un significativo aumento di capitale da parte di Next.us S.p.A., finalizzato a rafforzare la solidità patrimoniale della banca e a sostenerne i futuri piani di sviluppo, che prevederanno l’ampliamento dei servizi e prodotti finanziari offerti e la valorizzazione del know how, delle risorse umane e dei legami con il territorio.

Il closing dell’operazione è previsto presumibilmente entro la conclusione del primo trimestre 2026, subordinato al conseguimento della necessaria autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni qualificate da parte della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea e al positivo completamento degli altri adempimenti regolamentari previsti. Con questa acquisizione, Next.us mira ad affiancare al core business automotive, dove, tramite il Gruppo Intergea, occupa la posizione di leader nazionale per auto vendute, una presenza qualificata nel settore creditizio.

"L’operazione – dichiara il cavalier Alberto Di Tanno – segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo per Banca Privata Leasing, a beneficio della clientela, dei dipendenti e dell’economia dei territori già serviti e di quelli che la banca raggiungerà in futuro". Per la realizzazione dell’operazione, Banca Privata Leasing S.pA. è stata assistita dal Financial Advisor Vitale & Co e dal Legal Advisor studio legale Giliberti Triscornia e Associati, Next.us è stata assistita dal Financial Advisor Deloitte e dal Legal Advisor Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale Associato e Studio Antoniotti & Partners con team coordinato dal Partner Dr.ssa Sabrina Filiberto. L’operazione di cambio di controllo e di rafforzamento patrimoniale di Banca Privata Leasing S.p.A. sarà coordinata dal Commissario in temporaneo affiancamento del cda, Dott. Paolo D’Alessio. Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca, il dottor Sergio Polacchini, ha dichiarato soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo che apre nuovi scenari e creerà interessanti opportunità per tutti gli stakeholders.

Cesare Corbelli