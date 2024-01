Pro loco, cambia il presidente dopo 45 anni

In più occasioni aveva manifestato l’intenzione di lasciare la presidenza dell’associazione Pro loco di Guastalla. Ma ogni volta, per "carenza" di alternative in grado di sostituirlo in modo adeguato, Luciano Cavandoli era rimasto al suo posto, guidando il gruppo di volontari nell’organizzazione di eventi pubblici sul territorio. Ma l’altra sera, in occasione dell’assemblea sociale della Pro loco, Cavandoli è riuscito a cedere il suo incarico. Il nuovo presidente è Alessio Artoni, con esperienza in realtà associative culturali, storiche e musicali. Il consiglio direttivo si completa con il vicepresidente Andrea Negri, l’amministratore Emanuele Alberini, i consiglieri Patrick Motta, Daniele Incerti, Andrea Canuti e Alessandro Terzi. Il presidente uscente, Luciano Cavandoli, è stato in carica per diversi decenni: "Era il 1978 – ricorda – quando sono stato nominato alla guida dell’associazione. Direi che di acqua ne è passata tanta sotto i ponti da quel giorno. Ogni tanto ho cercato di cedere il posto ad altri, ma alla fine sono rimasto qui, a guidare questo straordinario gruppo di persone che mi ha dato tantissime soddisfazioni". Nel corso dell’assemblea, l’altra sera alla sede della Polisportiva Aics a Pieve di Guastalla, è stato anche presentato il resoconto del 2023, con l’approvazione del bilancio, "che risulta essere positivo". La Pro loco di Guastalla si occupa della gestione dell’Ufficio turistico di Guastalla, ma anche dell’allestimento di spazi di ristoro in occasione della fiera di Santa Caterina e della fiera "Piante e animali perduti", attraverso l’Osteria di Re Serpo. Uno spazio gastronomico che prende spunto dal protagonista della Gnoccata, la festa storica triennale che rappresenta probabilmente l’evento di maggior rilievo che la Pro loco organizza a Guastalla, con due-tre giornate di manifestazioni che culminano con il doppio corteo dei carri storici e della tradizione, con centinaia di comparse in costume. Ora Cavandoli dovrebbe restare nella Pro loco, come collaboratore.

Antonio Lecci