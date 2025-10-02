Pro-Pal contro Massari, il caso. L’abbraccio di Delrio al sindaco: "Corretto ricordare gli ostaggi"

"Sono d’accordo con il sindaco che il 7 ottobre e gli ostaggi non possono essere omessi se si parla di pace. Così come le deportazioni e le criminali uccisioni di civili palestinesi, le violenze dei coloni in Cisgiordania". Se ce n’è una, la difesa di Massari da parte di Graziano Delrio è di quelle che pesano tanto. Dopo giorni complicati, nei quali l’irrituale incidente diplomatico con Francesca Albanese ha rimbombato nei pensieri della dirigenza dem, l’ex sindaco di Reggio e parlamentare del Pd ha rimesso il municipio al centro del villaggio. Leggero rewind: il sindaco, prima di consegnare il prestigioso Primo Tricolore alla relatrice Onu domenica, in un teatro Valli gremito, era stato bersaglio di fischi e ululati per aver inserito tra le "condizioni di pace" anche il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Ai fischi era seguito il momento, anche qui irrituale, di Albanese che ha ‘assolto’ Massari dicendo che non lo ’giudicava’, ma che lo "perdonava", chiedendogli di non ripetere più quella frase. Massari domenica non ha fatto una piega, ieri Delrio invece ha rimesso a filo la livella. "E sono d accordo con Abu Mazen e tutta l’Autorita Nazionale Palestinese (che ho incontrato anche due mesi fa) quando dicono che Hamas è il peggior nemico del popolo palestinese, che Reggio Emilia invece sostiene da anni – l’aggiunta del senatore –. Nel 94 promossi io un incontro con Arafat di una delegazione di politici reggiani".

Insomma, nel giorno in cui anche il Pd locale ha deciso di uscire per difendere il sindaco – che del Pd, anche se ne ha avuto il sostegno dal primo momento, non ha la tessera –, Delrio ha corroborato la linea Maginot. Un segnale importante, nell’attesa che anche la segreteria nazionale dem - della quale l’assessora Marwa Mahmoud fa parte – si esprima (forse) sull’accaduto.

Paolo Rosato