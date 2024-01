Problema alle caldaie: anziani ospiti al freddo

Nuovi problemi di riscaldamento al Centro diurno di Guastalla, attivo all’interno della casa di riposo di Pieve. Già nelle scorse settimane si erano avute avarie alle caldaie, tanto che per alcuni giorni non era mancato il disagio, con il servizio di accoglienza rimasto regolare ma con diversi anziani che erano stati tenuti a casa, proprio per evitare di restare diverse ore in ambienti non riscaldati. Risulta che nel frattempo le caldaie siano state ripristinate, se non addirittura sostituite. Ma ieri mattina, complice forse un forte abbassamento delle temperature, devono essere andati nuovamente in blocco gli impianti. "Ho portato un mio familiare al Centro diurno – ha spiegato ieri mattina un cittadino – e ho trovato non solo gli anziani ma perfino gli operatori che indossavano piumino, giaccone e berretto, in quanto gli ambienti erano freddi. Ci è stato detto che c’era stato un problema e che era già stato segnalato ai tecnici. Nella tarda mattinata un minimo di calore veniva prodotto dall’impianto, ma non ovunque. Da almeno uno dei termoconvettori, infatti, usciva aria fredda. Abbiamo chiesto se era possibile attivare delle stufette, ma ci è stato risposto che… le stavano cercando". Gli anziani ospiti hanno trascorso alcune ore in una unica stanza, con addosso cappotto, in qualche caso il berretto, oltre alla coperta sulle gambe. E c’è pure qualche familiare che ha pensato all’ipotesi di riportarsi a casa anzitempo l’anziano congiunto, per evitare di farlo restare in un ambiente freddo, con il rischio di possibili malattie di stagione.

Antonio Lecci