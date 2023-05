Problema casa Acer e Provincia: "Tredici milioni Alloggi in 10 comuni"

Tredici milioni di investimenti complessivi, dieci dei quali finanziati dal Pnrr e i restanti dal superbonus 110%, per la riqualificazione edilizia ed energetica di 11 edifici di proprietà interamente pubblica in 10 Comuni della Provincia. È questo il programma presentato ieri in Palazzo Allende da Giorgio Zanni, presidente della Provincia: "Questi investimenti aumentano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per le famiglie bisognose e valorizzano il nostro patrimonio, abbellendo anche i centri storici". Il Pnrr finanzierà in tutto 29 nuovi alloggi pubblici in 5 fabbricati di Boretto, Castellarano, Castelnovo Sotto, Guastalla e Quattro Castella, e la riqualificazione di 8 dimore già esistenti in via Vittorio Veneto a Correggio. Il superbonus 110% pagherà invece l’ammodernamento energetico e la manutenzione straordinaria di 32 abitazioni divise in 4 edifici tra Brescello, Correggio, Novellara e San Polo D’Enza.

"Progettazione e direzione dei cantieri del 110 se li è aggiudicati Iren smart solutions e dovranno completarsi entro la fine dell’anno - ha detto Marco Corradi, presidente di Acer -, mentre i lavori Pnrr richiederanno un anno o un anno e mezzo. I progetti sono stati presentati dal Tavolo territoriale delle politiche abitative, che in tutto ne aveva 27: per quelli non finanziati speriamo di attingere ad altri fondi regionali nei prossimi mesi".

Alla presentazione sindaci e rappresentanti dei 10 Comuni coinvolti hanno spiegato gli interventi nelle loro città, a partire da quelli finanziati dal Pnrr: in centro a Boretto nasceranno 5 alloggi nel villino degli anni ’30 ’Ex Genio Civile’, in disuso da anni; a Castellarano, più precisamente nella frazione collinare di Telarolo, il circolo sociale oggi sfitto costruito nel 1962 e usato inizialmente come scuola diventerà un complesso di 3 dimore pubbliche; a Castelnovo Sotto l’ex-scuola di Cogruzzo si trasformerà in 4 abitazioni; a Guastalla l’antico asilo ’Pollicino’, risalente a più di un secolo fa, ospiterà 7 alloggi; 6 ne nasceranno a Quattro Castella, nel fabbricato ad uso agricolo ’Corte delle noci’.

Correggio è stato l’unico Comune ad avere entrambi i finanziamenti: oltre al Pnrr già citato per via Vittorio Veneto, il 110 pagherà la riqualificazione energetica e la manutenzione straordinaria anche per 12 abitazioni in via Moggi 49. Il superbonus farà lo stesso con 6 dimore di Brescello (Via Papa Giovanni XXIII), altrettante in via I Maggio a Novellara (unico edificio tra i citati di proprietà non comunale di Acer) e 8 a San Polo in via D’Acquisto. Tutti gli interventi prevedono importanti efficientamenti energetici.

Tommaso Vezzani