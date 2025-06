"Problema di tutti gli Atenei. Abbiamo chiesto una sanatoria"

Attenzione: l’Università di Bologna è un caso particolare. L’eccezione. Da anni aveva istituto un corso di laurea che di fatto ha anticipato la legge.

Il professor Antonio Gariboldi, presidente del corso di laurea in ’Scienze dell’educazione per il nido e le professioni socio pedagogiche’ (questa la denominazione post riforma) lo chiarisce subito: il problema non è di Unimore. È di tutti gli atenei. "È stata chiesta una sanatoria al Ministero, che è consapevole del vuoto che si era creato. Ma nell’attesa abbiamo contattato gli studenti. Per correttezza e trasparenza".

Professore, com’è andata?

"Che nel 2017 è stato emanato il decreto attuativo. Ma solo a maggio 2018 è arrivato l’atto normativo che precisava il numero dei Cfu: un salto temporale. Va considerato che a maggio i corsi di laurea hanno già definito il manifesto degli studi per l’anno accademico successivo. Il nuovo ordinamento è stato istituito solo dal 2019. Lo stesso ministro ha riconosciuto il vuoto".

Un problema nazionale.

"Riguarda 31.769 laureati".

Cosa farete?

"Il coordinamento dei corsi ha chiesto una sanatoria al Ministero. Ma visto che questa tarda, Unimore ha deciso di fare uscire un bando che ammette gli ex studenti al terzo anno per compensare i crediti mancanti. Per chi aveva seguito il ’percorso nido’ si tratta di dare 2/3 esami, nessun tirocinio. E la tesi non è più quella di una volta: è un paper di 30 pagine. Poi appoggeremo gli studenti in tutti i modi possibili".

Ci sono proteste.

"Siamo stati noi a cercare a gli studenti. Per trasparenza e tutela. Stiamo rispondendo in modo puntuale a tutte le richieste di informazione, scritte, per telefono o in presenza. Abbiamo solo fatto emergere un problema di cui molti non erano a conoscenza e alla fine se la prendono con noi".