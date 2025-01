Problema sicurezza: "Inutile scaricare le colpe sui tagli governativi"

Il tema della sicurezza pubblica a Correggio si trasforma sempre più in un dibattito-scontro politico. Di fronte al dilagare di reati – furti, truffe, atti violenti di bullismo – nei giorni scorsi l’ex sindaco Ilenia Malavasi, ora parlamentare Pd, è intervenuta puntando il dito contro il governo nazionale, chiedendo un potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio. Richieste che si ripetono da decenni verso governi di ogni schieramento.

Alla deputata rispondono Carmine Migale e Giovanni Tarquini, consiglieri della Lista Civica per Reggio Emilia: "La politica locale ha enormi responsabilità sulle scelte".

"Inutile scaricare colpe su tagli governativi, rimandando sempre a un livello superiore di responsabilità, quando a livello locale le uniche soluzioni proposte sono l’installazione di telecamere, che pur sono benvenute – aggiungono –. Sono anni che i cittadini chiedono di affrontare temi strategici per il benessere di tutti, come la sicurezza sociale, la desertificazione dei centri storici, l’abbandono di immobili sfitti e la chiusura delle attività commerciali che storicamente hanno animato le piazze e le vie centrali. Sono queste le priorità su cui gli amministratori sono chiamati dai cittadini a lavorare. I cittadini hanno bisogno di sentirsi sicuri nelle proprie case, di vivere in un contesto sociale di impegno civile e di serenità per educare i propri figli in quegli stessi valori".