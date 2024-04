Problemi all’illuminazione pubblica in centro

Problemi alla pubblica illuminazione in centro a Poviglio. L’altra sera sono stati segnalati anche in viale Diaz, a poche ore dall’inaugurazione ufficiale del viale riqualificato con nuove piste ciclopedonali e spazi più sicuri per la viabilità ordinaria. Diverse luci ai lampioni erano spente. E ieri mattina, in pieno giorno, c’erano luci rimaste accese in vari punti del paese. Dal municipio è stato subito contattato l’ufficio di Sabar, che gestisce la pubblica illuminazione, per segnalare l’anomalia, anche nella zona del cimitero, così come in viale Diaz. In caso di avarie è possibile contattare direttamente Sabar sul sito internet: http://sabar.hyperlux.it/guasti.php?c=035029.

Il link in questione lo si può recuperare facilmente anche attraverso la prima pagina del sito internet del Comune. Da qui i cittadini possono inoltrare segnalazioni.