Problemi col digitale a Quattro Castella? Auser pronta ad aiutare

Sos Burocrazia, il comodo servizio di supporto nella gestione delle pratiche quotidiane offerto dall’Auser castellese, si amplia: da oggi e per ogni prossimo martedì, i volontari dell’associazione si troveranno nella biblioteca di Piazza Dante a Quattro Castella dalle ore 9 alle 11.30. Aiuteranno i cittadini, ad esempio, nell’attivazione dello Spid e della carta d’identità elettronica, nella creazione del fascicolo sanitario elettronico, nella consultazione di MyInps e molto altro ancora. Resta sempre attivo il servizio nella sede Auser di via Fratelli Cervi 37 a Montecavolo il lunedì (ore 9-11,30). Si consiglia la prenotazione ai numeri: 0522249232 (per la biblioteca) oppure 0522245253 (lunedì, mercoledì e venerdì mattina per Montecavolo).