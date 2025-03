Problemi tecnici: treno cancellato: "In stazione manca la sala d’attesa"

Nuovi disagi ieri mattina presto per studenti e lavoratori pendolari a causa della cancellazione improvvisa del treno 90317 in partenza da Suzzara e diretto a Parma. Secondo quanto spiegato da alcuni utenti, per problemi tecnici, il convoglio si è fermato a Luzzara senza proseguire. Con inevitabile disagio per gli utenti che erano già sul treno e per quelli che erano in attesa nelle stazioni successive. Si è dovuta attendere la corsa successiva per poter arrivare a destinazione.

E a Guastalla è tornata nuovamente la protesta per l’assenza di una sala d’aspetto e per l’assenza del servizio di toilette, con il bagno ormai chiuso da tempo e inutilizzabile, nonostante la struttura guastallese sia un crocevia tra due linee ferroviarie come la Reggio-Guastalla e la Parma-Suzzara. Gli utenti segnalano inoltre frequenti ritardi e periodiche cancellazioni improvvise delle corse, con l’aggiunta di molte obliteratrici fuori uso. "Ci hanno detto che stanno cercando di provvedere per la sala d’aspetto – confidano alcuni viaggiatori – con una stanza a disposizione per chi deve attendere i treni".