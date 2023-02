"Procedura corretta e trasparente"

VETTO

di Settimo Baisi

Ritiene opportuno fare chiarezza, l’Autorità di Bacino del Po. "Con riferimento alle dichiarazioni apparse sulla stampa, conseguenti alle notizie più recenti di indagini nel cui merito l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po non entra nel pieno rispetto del lavoro degli inquirenti,– si legge in una nota - è di assoluto rilievo evidenziare la piena correttezza e trasparenza dei percorsi partecipativi svolti e della conformità dei processi burocratici espletati per lo studio su Risorsa Idrica in Val d’Enza".

La diga di Vetto costituisce un problema epocale, sempre al centro del dibattito, mai risolto. Al profilarsi di una vicenda giudiziaria che coinvolge persone dell’Aipo, la consigliere capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, promuove un’interrogazione per essere informata sull’operatività, l’affidabilità e la trasparenza dell’azione dell’Aipo. In merito alle accuse collegate all’indagine attualmente in corso, di corruzione e peculato a carico dell’attuale direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) e di un altro dirigente dello stesso Istituto, precisa la consigliera Piccinini: "Una situazione che potrebbe avere importanti conseguenze sull’investimento collegato al ripristino ambientale di aree del fiume Po, progetto che vede coinvolta l’Aipo".

Il Comitato dell’Aipo (costituito dai quattro assessori delle Regioni che gravitano sul Po) ha chiesto all’unanimità le dimissioni del direttore dell’Agenzia, Meuccio Bereselli, il quale ha accettato la sospensione cautelativa dall’incarico a seguito delle indagini in corso nelle quali è coinvolto in prima persona.

Aggiunge la capogruppo Piccinini: "L’attuale direttore di Aipo ricopriva fino a pochi mesi fa anche il ruolo di segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (Adbpo), Istituto che ha redatto lo studio alla base dell’ipotesi di realizzazione di un invaso nell’area collinare della Val d’Enza , ossia la diga di Vetto. E’ doveroso fugare ogni dubbio in ordine alle procedure del progetto della diga di Vetto, verificandone la regolarità".

Nella nota di risposta dell’Ufficio Relazioni dell’Autorità di Bacino del Po, si legge fra l’altro: "Tutti i documenti sono consultabili sul portale dell’ente e disponibili a tutti coloro che volessero approfondire il tema. E’ errato parlare di "progetto diga di Vetto", lo studio, realizzato su richiesta e successivo accordo con la Regione Emilia-Romagna e pubblicato da ADBPo, segreteria tecnica in team operativo con l’Università di Parma-Dipartimento di Ingegneria e Architettura e Università di Bologna-Dipartimento di Scienze Tecnologiche agroalimentari, nasce in seguito alla periodica e perdurante carenza di risorsa idrica per impiego irriguo manifestatasi nel tempo in Val d’Enza tra i territori delle province di Reggio Emilia e Parma".

L’Autorità ricorda i vari passaggi tecnici.

E conclude: "Si segnala che l’eventuale progetto di invaso, successivo allo studio e rispondente all’esigenza di colmare il deficit idrico, è stato proposto da questa Autorità all’interno del Piano Invasi stilato dal Governo e in linea con le normative europee".