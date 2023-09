Processione con il ’Cristo parlante’ a Brescello: Folla al Po per la benedizione delle acque

Folla a Brescello per la processione con il Cristo parlante, dalla chiesa parrocchiale al Po, dove l’Enza si getta nel fiume. Una cerimonia presieduta dal parroco, don Giancarlo Minotta, che ogni anno chiede clemenza divina contro le calamità naturali, in particolare dal rischio di alluvioni del fiume Po. Don Minotta ha colto l’occasione per ringraziare il volontariato locale e le associazioni, gli stessi che a turno hanno portato in processione il Crocefisso. La lunga processione si è poi conclusa a foce Enza, con la benedizione delle acque e con la messa. Poi il ritorno in piazza Matteotti per continuare la festa con la presentazione della squadra Brescello Piccardo, gastronomia e il concerto dei ’Best BeFive’. La processione vede protagonista il Cristo parlante, più volte proposto nei film di Peppone e don Camillo.