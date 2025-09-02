Processo affidi, de Pascale chiosa: "I partiti restino fuori dai temi relativi a valutazioni giudizarie"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini "le valutazioni sulle costituzioni di parte civile si faranno, ma in sede tecnica e non politica, perché la politica e soprattutto i partiti sarebbe bene che da questi temi si tenessero fuori". Lo ha annunciato al Carlino, il presidente della Regione Michele de Pascale, domenica a margine della sua visita alla festa dell’Unità. Sulla costituzione di Regione e Unione Val d’Enza si è aperto un dibattito proprio nel corso della kermesse: durante la presentazione del libro dell’avvocato difensore Luca Bauccio, il deputato dem Andrea Rossi ha detto che gli enti costituiti, "a partire da Regione e Unione Val d’Enza, dovranno per forza fare una riflessione, anche se va considerato che a loro oggi è stato riconosciuto un risarcimento"; ha anche detto che, in veste di sindaco, avrebbe fatto la stessa scelta. Quattro avvocati, tra cui Giovanni Tarquini che difese l’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, hanno poi sottoscritto una nota invitando il Pd a promuovere la revoca da parte degli enti: "Sarebbe l’unico modo serio di dimostrare solidarietà agli imputati". De Pascale ha affermato: "Ci sono due modi completamente diversi di intendere il rapporto con le politiche giudiziarie. C’è chi le mette sistematicamente in politica ed è ciò che accadde a Bibbiano da parte della destra: non c’erano ancora i rinvii a giudizio e già avevano fatto il processo e detto i condannati. Mentre per la destra erano tutti già colpevoli dal primo giorno, la sinistra non si è posta mai nella posizione ’visto che sono del Pd allora sono innocenti’. All’epoca io non c’ero e non conoscevo direttamente i politici coinvolti, ma è stato doloroso in alcuni casi fare le costituzioni". Per il governatore "continuare a mischiare il piano politico col piano giudiziario continua a essere un errore grave".