Processo affidi e avvocati indagati. È scontro fra penalisti e magistrati

Non si placa la polemica che ha infiammato lo spezzone finale del processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, che andrà a sentenza tra il 9 e il 10 luglio. Ed è scontro tra avvocati penalisti e magistrati. Ora la giunta dell’Unione Camere penali italiane replica all’Anm dell’Emilia-Romagna sul caso dei due avvocati difensori Oliviero Mazza e Rossella Ognibene, indagati per calunnia ai danni del pubblico ministero Valentina Salvi dalla Procura di Ancona a cui quella reggiana ha trasmesso gli atti. Venerdì si è svolta una clamorosa protesta in tribunale: quando ha preso la parola il professor Mazza per ribadire le proprie ragioni prima dell’arringa finale, tutti gli avvocati presenti in aula si sono alzati in piedi. "Conformemente al rito e rettamente, secondo la giunta sezionale dell’Anm, pare dunque che si sia svolta la vicenda giudiziaria che ha coinvolto i colleghi impegnati sui fatti di Bibbiano" esordiscono i penalisti. Secondo l’Anm "non è stata un’iniziativa improvvida, ma una mera applicazione della legge". "Non si comprende allora a che titolo gli atti sarebbero stati trasmessi a quella Procura se non in quanto competente, ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, su reati commessi ai danni dei pubblici ministeri reggiani. Si invocherà, forse, quell’ineffabile "atto dovuto" che protegge da ogni sindacabile uso della discrezionalità". E poi: "La Procura evidentemente ritiene, non formulando la richiesta di archiviazione, che l’accusa di calunnia sia suscettibile di una prognosi di condanna". Sull’aver notificato ai difensori l’atto il giorno prima della loro arringa, per l’Anm "non arreca alcun vulnus all’esercizio del diritto di difesa". Ribattono le Camere penali: "Simili incidenti, piuttosto che stimolare nella magistratura queste formali difese corporative, dovrebbero indurre a una ben più seria riflessione sui rischi gravissimi che si corrono nel trasformare il diritto di difesa da esercizio di critica dell’agire giudiziario e dell’ingerenza dei suoi poteri, in una cassetta degli attrezzi sottoposta all’illiberale, scomposto e inquisitorio scrutinio di coloro che di quelle critiche e di quelle censure dovrebbero essere i fisiologici destinatari".

Alessandra Codeluppi