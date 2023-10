Processo affidi illeciti, il caso-pilota: "La bimba aveva nostalgia di casa"

di Alessandra Codeluppi

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, per la prima volta è comparso in aula, accompagnato dal suo avvocato Nicola Canestrini, Francesco Monopoli, ex assistente sociale in Val d’Enza, figura ritenuta di spicco, insieme all’ex responsabile Federica Anghinolfi, nell’inchiesta condotta dal pm Valentina Salvi. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, ieri ci si è concentrati sulla minorenne ritenuta il caso-pilota dell’indagine: distaccata all’improvviso dai nonni che la ospitavano, crollava "in un pianto inconsolabile", cosa che avveniva "tutte le sere, per un’ora".

È il racconto toccante fatto da Milvia Vittoria Sala, che ha gestito insieme al marito dal 2002 al 2019 la casa-famiglia di Medolla (Mo) ‘La Tenerezza’, poi chiusa. La struttura ospitò la piccola dall’11 aprile 2018 al luglio dello stesso anno, poi fu data a una famiglia affidataria. Secondo la ricostruzione investigativa dei carabinieri, Anghinolfi e l’assistente sociale Annalisa Scalabrini in una relazione poi trasmessa all’autorità giudiziaria minorile di Bologna, avrebbero attestato falsamente che la bambina "aveva reagito bene all’allontanamento e si era adattata bene al contesto della comunità, dimostrandosi collaborativa e palesando solo ‘nostalgia’ per la nonna". Circostanza falsa, per gli inquirenti, in base ai messaggi inviati a Scalabrini dalla responsabile della comunità il 13 aprile 2018: "Mi sembra che stia bene anche se sta buttando fuori tanta sofferenza...".

La ex referente della comunità ha raccontato di aver avuto un incontro in via preliminare alla casa della salute di Montecchio, con la psicologa Imelda Bonaretti e Scalabrini. "Ci dissero che la bambina doveva essere portata via perché su di lei c’era un sospetto di abuso da parte del compagno della madre. Noi prendemmo un po’ di tempo per capire se la nostra struttura era adatta". Lui fu indagato per violenza sessuale e poi archiviato: agli atti del processo vi è un disegno della bambina in cui, secondo la Procura, Bonaretti avrebbe allungato le mani apposta per rappresentare un palpeggiamento da parte dell’ex convivente. La piccola era accudita dai nonni perché la madre la ebbe a soli 14 anni e il padre, di poco più grande, era affetto da disturbi comportamentali. "Ci riferirono che l’allontanamento sarebbe dovuto avvenire all’insaputa dei nonni, altrimenti loro si sarebbero opposti fisicamente" ha detto Sala.

La minore arrivò l’11 aprile. Quando l’assistente sociale andò via, la donna assistette a una reazione emotiva pesante: "La bambina si sciolse in un pianto inconsolabile per un’ora. Di giorno piangeva a tempi alterni, alla sera tanto. E diceva che le mancavano la nonna, i giochi che faceva con lei". Sala riferisce che la bambina non si trovava bene e che aveva difficoltà motorie e nel linguaggio che i responsabili della comunità non colsero fin da subito: "Cercammo Scalabrini al telefono più volte, ma non fummo mai ricontattati e allora facemmo riferimento a un’altra assistente sociale (non imputata, ndr) per dire che la nostra sensazione era che la comunità non fosse adatta alla bambina". Nel controesame l’avvocato Cinzia Bernini per Scalabrini ha chiesto lumi sui tempi in cui un’operatrice non imputata avrebbe chiesto l’ospitalità per la bambina: la teste ha detto che può essere che la disponibilità domandata non fosse nell’immediato.