Processo affidi, "la psicologa ci invitò a non parlare con nessuno della setta di pedofili"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, che conta 17 imputati, davanti al collegio presieduto da Sarah Iusto ieri sono state ascoltate come testimoni alcune assistenti sociali. Una di loro, che lavorò in Val d’Enza dal 2015 al 2017, si è soffermata sulla fantomatica setta di pedofili che, a detta di alcuni imputati, avrebbe agito nel territorio. "La psicologa Nadia Bolognini ci invitò a non far parola della setta con nessuno, né con la magistratura, né con le famiglie, né con le forze dell’ordine, perché riteneva che non fossero pronti ad ascoltare e a ritenerle verità. L’idea era che i servizi sociali fossero l’unica fonte di salvezza rispetto alla setta e alla violenza sessuale". Ha riferito di non essersi trovata d’accordo con la richiesta del silenzio, ritenendo che al contrario i servizi dovessero lavorare in rete con altre istituzioni. L’operatrice ha raccontato di aver pianto durante una supervisione. E poi ha descritto il turbamento profondo: "Non riuscii più nemmeno a fare jogging da sola, perché erano state fatte allusioni a persone che sembravano disseminate in Val d’Enza, e che agivano in boschi e fiumi". L’avvocato Nicola Canestrini per Monopoli le ha chiesto se lei allora sapesse di articoli di giornale su episodi a sfondo satanico a Reggio e se il suo assistito le avesse detto che in un caso era stato trovato un bigliettino col suo nome; lei ha detto di non sapere, a parte aver sentito da lui un’allusione al foglietto. E ha detto che i dialoghi "erano sempre incentrati sull’abuso sessuale e su come salvare i bambini da questa piaga sociale". Lei ha anche detto che Monopoli non la invitò mai a a falsificare i fatti. Prima di lei, altre operatrici hanno riferito lo stesso per Anghinolfi e per Annalisa Scalabrini. Poi un’altra assistente sociale ha raccontato che Monopoli le aveva confidato il sospetto di essere seguito dalla scorta del presidente del tribunale: un aspetto emerso dall’udienza mentre ci si stava soffermandosi sugli abusi sessuali su minori che l’imputato ravvisava.

Alessandra Codeluppi