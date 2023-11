Processo affidi. Lettera mai recapitata: "Papà, mi manchi. Prendi la biro, scrivimi"

"Ciao papà, mi manchi tanto e spero che ci rivedremo il più presto possibile. Vorrei che mi portassi uno dei tuoi splendidi regali. Mi potresti scrivere un biglietto o un messaggio più spesso, perché di te non ho ricevuto nessun biglietto e quindi mi sono chiesta il perché. Quando avrai finito di leggere, per favore prendi immediatamente carta e biro e scrivimi una bella lettera. L’aspetto con tutto il cuore. Ti voglio un bene gigante e infinito". Questa letterina, su cui spicca il disegno di una fata, fu scritta al padre, che ora abita nel Modenese, dalla figlia, una bambina, nata nel 2007, che fu allontanata da casa: è stata trovata nel "nuovo fascicolo dei servizi sociali subentrati" a Bibbiano, ma il genitore, ha detto in aula, non la ricevette mai e l’ha vista soltanto ieri, quando gliel’ha mostrata in tribunale il pubblico ministero Valentina Salvi.

Il papà è stato sentito come testimone nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, davanti alla Corte dei giudici presieduta da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini. Lui ha risposto inizialmente al pm Salvi, ripercorrendo la vicenda familiare, a partire dal distacco della bambina, avvenuto il 7 giugno 2016: la minore fu data a una coppia di donne affidatarie, entrambi imputate, di cui una ebbe in passato una relazione con l’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi.

Il genitore si attivò tramite un legale, ed ebbe contatti un mese dopo con la capa e con l’assistente sociale Francesco Monopoli. "Rividi mia figlia per la prima volta nell’agosto 2019, poi lei tornò a casa in permesso nel dicembre dello stesso anno". Ora la minore vive con la madre, da cui lui si è separato. Ha riferito che quando chiedeva di vedere la figlia, Monopoli adduceva "problemi di salute e impegni" o diceva che la bambina "non aveva voglia di vederlo o doveva fare sport".

Il padre racconta di aver inviato regali alla bambina, che però in un colloquio successivo gli riferì che non le furono mai recapitati. In quel periodo l’uomo lavorava all’estero, una volta al mese rientrava in Italia per un colloquio concordato coi servizi sociali con la figlia. Lui ricorda che lei avrebbe dovuto vederla nel periodo del suo compleanno, nel marzo 2018: "Presi una torta e un peluche, andai a Barco, ma mi arrivò una mail di Monopoli dove si diceva che lei non voleva vedermi. Per la rabbia buttai tutto nel cestino e andai via. Poi non l’ho più vista per quasi due anni", precisando però che Monopoli gli fece sapere che lei aveva crisi epilettiche, fatto per cui lui andò a trovarla all’ospedale: "Altrimenti non l’avrei più vista". Sugli incontri protetti, "ho ricevuto direttive: non dovevo chiedere come stava, come viveva, cosa faceva con le affidatarie. Baciavo mia figlia sulle guance, ma gli operatori mi guardavano in modo strano". Un giorno lui portò dolci alla figlia in un incontro protetto e andarono poi a lavarsi le mani in bagno, scatenando però una reazione negativa degli operatori presenti.

Poi lui chiese di incontrare la figlia: "Monopoli rispose che lei non voleva e che non capivo la gravità della situazione della figlia. Ma io non vedevo il problema". Poi lui viene a sapere dal suo avvocato che in una relazione di Monopoli si parlava di un procedimento per violenza sessuale: "Mi fu chiesto se avessi visto atti commessi dalla madre verso mia figlia". Racconta di quandò si precipitò a trovare la figlia all’ospedale per una crisi epilettica: "Là c’era la mamma, più una delle due donne affidatarie e la mamma anziana di una di loro, che mi mise le mani al petto per spingermi fuori dalla camera. La bambina mi disse che non voleva vedermi. Poi seppi che vi era stata una discussione tra la mia ex moglie e un’affidataria: intuii che la bambina si spaventò. Il mio legale mi disse poi che in una relazione Monopoli scrisse che io e la mia ex ci eravamo messi d’accordo per andare là, ma non era vero. E Monopoli mi spiegò poi che la bambina temeva che io e la madre andassimo a rapirla".

Nel lungo controesame della difesa Monopoli, l’avvocato Nicola Canestrini ha posto molte domande volte a fare emergere la situazione di forte conflittualità in casa, tale a loro avviso da richiedere l’intervento dei servizi: il padre stesso nel luglio 2016 riportò quanto detto dalla figlia, cioè che lei veniva "presa per i capelli dalla madre", anche se poi ha detto in aula che non assistette mai a episodi di violenza.