Processo affidi, una madre in aula: "Mio figlio con loro è peggiorato"

di Alessandra Codeluppi

Una madre ha raccontato in tribunale, nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, le difficoltà avute quando il figlio, un giovane adulto, con problemi psichiatrici, per i quali è tuttora seguito dal centro di salute mentale, e di obesità, fu inserito in un appartamento con un altro disabile, perché provassero a guadagnare autonomia. La coabitazione iniziò nell’ottobre 2015 e fu seguita da servizi sociali e operatori: "Ci siamo resi conto che le cose peggioravano". Passati due anni fu proposta la figura dell’adulto accogliente "che all’inizio mise tanto impegno". Lei è Cinzia Prudente, coimputata per abuso d’ufficio con l’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi: secondo l’accusa Prudente, in passato legata da un rapporto sentimentale con Anghinolfi, percepiva 252 euro mensili per ognuno dei due ragazzi. "Prudente avrebbe dovuto andare nella casa e insegnare ai ragazzi a fare le cose. Ma mio figlio viveva nel caos totale e la sua camera era sporchissima. Io andavo a prenderlo al venerdì e lo riportavo domenica, tenendo il finestrino aperto per l’odore. Al venerdì lui aveva la stessa biancheria della domenica. Negli ultimi tempi nessuno entrava là, c’era un odore pazzesco". Il bilancio fu negativo: "Lui aumentò di 30 chili in due anni e mezzo, fumava sempre di più e non faceva niente, stava sempre dentro casa, usciva per compare cibo o sigarette. Non riconosceva più la nostra autorità e per me fu danneggiato molto dallo psicologo Claudio Foti", non imputato a Reggio e assolto in Appello col rito abbreviato: "Mio figlio mi disse: ‘Ha ragione Foti, sei tu la causa dei miei problemi’". Il percorso con Foti iniziò nel 2017, "fu proposto da Prudente, con lui mio figlio faceva sedute una volta al mese. Le fatture le pagavamo noi e metà il servizio sociale. Poi a fine 2017 abbiamo chiesto di interrompere tutto, anche nostro figlio non voleva più andare. Vi fu poi un incontro a Bibbiano con Anghinolfi, Foti, Prudente e mia figlia. Cercarono in tutti i modi di convincerci a proseguire e ci fecero sentire colpevoli di eventuali mancati miglioramenti se lui non avesse continuato. Anghinolfi mi parlò di una ragazza che, dopo aver seguito la psicoterapia, rifiorì: la sua intenzione mi sembrava buona, ne parlava per il bene di mio figlio". Su Prudente, ha poi riferito: "Sono convinta che abbia provato a seguire i ragazzi, ma poi ha lasciato perdere forse perché erano difficili".

All’inizio dell’udienza è stata sentita Elena Buccoliero, sociologa e direttrice dal 2014 al 2021 della Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati e in passato giudice onoraria minorile, tutt’oggi dipendente del Comune di Ferrara. Fu indagata per frode in processo penale e depistaggio, quando fu sentita dai carabinieri nel dicembre 2018, sui rapporti con gli operatori della Val d’Enza: il procedimento, emerge, è stato archiviato dal tribunale di Ancona nel gennaio 2022. Undici le richieste di fondi presentate dalla Val d’Enza, 150 arrivate da tutta la regione: "Spesso i territori non conoscevano la fondazione, ma poi approfondivano e chiedevano aiuto".

Dice che non vi fu disparità di trattamento tra le pratiche della Val d’Enza e le altre. Lei seguì la vicenda della minorenne fatta prostitute dalla madre in Val d’Enza: commenta un messaggio di Monopoli, "pensò che il tribunale dei Minori fu di aiuto nel proteggere la giovane".

Poi vi sono messaggi su un convegno del 2016 a Bibbiano, dedicato ai presunti abusi su minori: "C’eravamo io, il giudice Mirko Stifano e il Garante dell’infanzia Luigi Fadiga. Venivo cercata per invitare Stifano come relatore perché ero la persona più vicina a cui rivolgersi. Era molto frequente la partecipazione a convegni da parte mia dell’allora presidente del tribunale dei Minori Giuseppe Spadaro, di Stifano e altri. Spadaro aveva molto piacere che vi fosse attività di divulgazione sul territorio e di confronto con operatori e favoriva la nostra partecipazione ai convegni".

Nel maggio 2017 vi un corso di perfezionamento a Torino al centro Hansel e Gretel: "Lo frequentammo io, Monopoli e un’altra collega; si concludeva con una tesina da concordare con un docente di riferimento che per me era Foti. Tutti gli allievi prendevano appuntamento con lui per l’elaborato. Io ero a Ferrara e avrei dovuto perdere l’intera giornata; lui mi disse che veniva a lavorare a Reggio e mi trasmise indirizzo di casa Anghinolfi. Alla sera parlammo della tesina con Foti e poi mangiammo una pizza con una decina di loro amici. Fu l’unica volta, nel 2017, in cui vidi Anghinolfi al di fuori di convegni e tribunali, veniva poco in udienza e inviava soprattutto relazioni".