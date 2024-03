Processo alla mafia nigeriana: "Ex Reggiane, due ragazzi pestati a sangue col machete"

"Entrarono mentre stavamo dormendo. Avevano machete e bottiglie e torce accese. Mi dissero: ‘Tu non sei uno di noi, mettiti da parte altrimenti ti farai male’. E io: ‘Perché volete uccidere queste due persone? Cos’abbiamo fatto?’". Nel processo sulla mafia nigeriana con rito ordinario, scaturito dalle indagini della polizia di Stato sugli scontri tra le confraternite nemiche Eiye e Vikings, ieri mattina è stato ascoltato Ezekiel Ojo, come testimone assistito, da dietro un paravento, insieme alla traduttrice nigeriana che ha chiesto di essere coperta. Nel febbraio 2023 Ojo, ritenuto membro degli Eiye, è stato condannato in primo grado a 6 anni e 10 mesi a Bologna nel rito abbreviato, scelto anche da altri quattro imputati, e ora pende ricorso in Appello. Nel rito ordinario, in corso a Reggio, per l’episodio datato 22 ottobre 2018, devono rispondere tre uomini, ritenuti membri dei Vikings, per rapina aggravata dal metodo mafioso. Gli stessi tre sono stati giudicati per le lesioni scaturite dallo stesso fatto: Owolabi Momodou ha patteggiato 3 anni e 8 mesi; gli altri due, Paul Ebi e Randy Okoinem, sono stati condannati in abbreviato a 3 anni e mezzo. Secondo la ricostruzione del pm della Dda Roberto Ceroni, gli imputati, entrati alle ex Reggiane, dove altri tre connazionali cercavano rifugio – tra cui il teste Ojo – li avrebbero colpiti con machete, bastoni, accette e cocci di bottiglia. Ojo rimase ferito alla mano; un altro al braccio, con conseguenze per 45 giorni, mentre il terzo ebbe un trauma cranio-facciale, frattura alla mandibola e contusioni multiple, con prognosi di un mese. A quest’ultimo avrebbero rubato telefono e portafogli. "Hanno iniziato col machete e la bottiglia a picchiare i due ragazzi. C’era sangue ovunque. Io dissi che avrei chiamato la polizia, qua non siamo in Nigeria. Poi sono scappati tutti". Il teste racconta di essere stato colpito su una mano con un machete ("ho ancora il segno"). Racconta che "avevano tutti il berretto rosso, simbolo del cult nigeriano dei Vikings. Nel mio Paese sono molto temuti perché uccidono, in Italia rapinano e alcuni spacciano". Secondo quanto da lui riferito, quel gruppo stava cercando un uomo che allora era fidanzato di una nigeriana che dormiva alle ex Reggiane. Lei, sentita in udienza in gennaio, raccontò un terribile episodio subito nel luglio 2018: le fu chiesto di prostituirsi ma lei rifiutò, e nella sua stanza entrarono otto uomini, la violentarono a turno tenendole la bocca chiusa. La sua colpa era di essere allora fidanzata di Tony Okundia, membro degli Eiye, accusato di 416 bis e ora irreperibile. Lei denunciò tre mesi dopo, quando fu presa incarico dalla Caritas. Dello stupro di gruppo devono rispondere quattro uomini ritenuti affiliati ai Vikings.

Alessandra Codeluppi